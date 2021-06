Catalunya va registrar ahir la mortalitat més baixa per covid-19 des de l’inici de l’epidèmia, amb 13 morts els últims 7 dies, i els ingressats a les UCI ja han baixat de 200, que no passava des del 12 d’octubre.

La millora continua a Catalunya gràcies a la vacunació, perquè gairebé el 40% (39,8%) de la població ja té una injecció posada i el 23,6% ha completat la pauta, en un moment en què ja està avançada la cobertura amb una primera dosi entre els de 50 a 59 anys (70,6%) i va creixent en el nou grup de 45 a 49 anys (16,5%).

Tot això poques setmanes abans d’una revetlla de Sant Joan en què l’Ajuntament de Barcelona mantindrà obertes les platges de Barcelona, en contra del que ha recomanat el Procicat, si bé controlarà l’aforament i prohibirà l’entrada de begudes alcohòliques, tendes de campanya i aparells musicals.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 582 pacients amb covid ingressats als hospitals catalans, quatre menys que abans-d’ahir, dels quals 197 a l’UCI, quinze menys que en la vigília, una xifra que no es donava des de fa vuit mesos.

Des de l’inici de l’epidèmia han mort oficialment per covid a Catalunya 22.213 persones, cinc comunicades les 24 hores anteriors. La mortalitat, l’indicador que més està baixant, ha disminuït a 13 persones mortes per la malaltia els últims 7 dies, és a dir, una mitjana d’1,8 morts al dia, la xifra més baixa des de la primera defunció oficial per covid que va passar el 6 de març del 2020.