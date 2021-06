El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va mostrar ahir partidari que la mascareta deixi de ser obligatòria a l’exterior «en determinades condicions», decisió que depèn del Govern espanyol, ja que ha de modificar el decret. «Anar pel carrer sol, amb la bombolla o en grups petits sense mascareta, seria perfecte, normal. Hem de normalitzar a poc a poc, sense oblidar que la pandèmia no ha acabat», va afirmar. Argimon va demanar responsabilitat per Sant Joan, però va admetre que la celebració no és el que més el preocupa, sinó l’expansió de la variant Delta i d’altres que puguin escapar del vaccí. També es va mostrar favorable de vacunar els erasmus abans que marxin: «Em sembla millor vacunar un estudiant d’Erasmus que la selecció espanyola».

Argimon va recordar que Catalunya va ser el primer territori que va introduir l’obligatorietat de la mascareta a la via pública, fa pràcticament un any, i que després s’hi van anar afegint altres comunitats autònomes. Per això, va indicar, ara cal modificar el decret que en regula l’obligatorietat. El titular de Salut troba bé que en espais exteriors i quan es va sol o en grups reduïts no s’hagi de portar mascareta i ha insinuat que si depengués de Catalunya ja n’haurien aixecat l’obligatorietat o estarien treballant-hi. La idea, va recalcar, és anar normalitzant la vida sense oblidar, però, que la pandèmia de la covid continua. Les noves variants, especialment la Delta, és l’amenaça que més preocupa ara Salut. «És el que ens pot tòrcer el camí», va advertir en una roda de premsa per presentar la segona fase de l’ampliació de l’Hospital del Mar.