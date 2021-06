El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut acompanyat de la resta de membres del Govern els nou presos independentistes condemnats arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i que van ser indultats pel govern espanyol la setmana passada. El Palau de la Generalitat ha acollit una recepció oficial del Govern a aquests líders de l'independentisme encapçalada per Aragonès, que ha fet una crida a "perseverar fins que la repressió cessi del tot i es respecti la voluntat popular de la ciutadania". "Avui res s'acaba", ha advertit en cloure l'acte.

El cap del Govern ha reivindicat l'amnistia i l'autodeterminació per resoldre el conflicte polític i ha reclamat que s'acabi "d'una vegada per totes l'ofensiva del poder judicial i del Tribunal de Comptes contra l'independentisme". "La via democràtica per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol passa inevitablement per la democràcia", ha resumit.

Sobre els indultats, n'ha destacat el "compromís infranquejable amb el país i la gent, amb el benestar, el progrés i la llibertat" i ha subratllat que el que van fer "és honest i noble": "Per això vau entrar a la presó convençuts d'haver estat víctimes d'una injustícia i en sortiu amb la tranquil·litat de qui no ha de demanar perdó per a res". A més, ha destacat que Forcadell, Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa, Cuixart i Sànchez ho han "donat tot" perquè Catalunya "pugui decidir el seu futur en un referèndum".

"Comptem amb tots vosaltres per continuar a la lluita contra la repressió i en defensa de la democràcia", ha continuat el president, que ha animat a treballar "no només perquè surti la gent de la presó, sinó perquè no hi entri ningú més".

El president, els consellers de l'actual Govern i alguns membres de l'anterior executiu han rebut l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa, així com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i actual secretari general de JxCat, Jordi Sánchez. També s'han trobat amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

De fet, Aragonès i Puigneró els han trobat a la porta del Palau de la Generalitat, on s'han fet una fotografia sobre les 16.05 hores, i després han entrat a la seu del Govern i han rebut l'aplaudiment de treballadors que els esperaven al pati central de l'edifici, al costat de l'escala noble. Després, han pujat fins a la planta superior i s'han trobat amb els consellers i Borràs a la Sala dels Diputats, adjacent al despatx del president. Finalment, s'han assegut a la galeria gòtica per assistir a l'acte de clausura de la recepció, on s'han fet els parlaments.

El primer d'intervenir-hi ha sigut el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que ha qualificat la recepció d'"acte de justícia" i s'ha negat a agrair l'indult al govern espanyol: "Les úniques gràcies que es donaran avui són les del poble de Catalunya cap a vosaltres i les vostres famílies, per mantenir-vos dempeus sense defallir".

A més, ha asseverat que els centres penitenciaris on han estat reclosos els nou presos –Wad-Ras, Mas d'Enric, Puig de les Basses i Lledoners– "seran part de la història de Catalunya". "No oblidarem mai el que heu viscut i patit. El vostre sacrifici no ha estat en va", els ha garantit.

Puigneró ha afirmat que l'1-O "no va ser un error ni un delicte" i ha preguntat si l'Estat "està disposat a renunciar a la repressió". "La concòrdia és incompatible amb la repressió. La concòrdia és acceptar que votar és la via pers solucionar els conflictes", ha esgrimit.

Forcadell: "Un pas més"

Forcadell ha confessat estar "contenta" per haver recuperat la llibertat però ha afegit que aquesta felicitat no és "completa" perquè "hi ha unes persones exiliades que no poden tornar a casa i moltes persones represaliades". L'expresidenta del Parlament s'ha conjurat per "treballar més que mai" amb la resta de condemnats per l'1-O per aconseguir "La fi de la repressió". "Vivim-ho com un pas mmés en el nostre camí cam a la fi de la repressió, cap a l'autodeterminació i aquesta república justa, solidària i feminista que volem", ha conclòs.

L'acte s'ha desenvolupat amb unes cadires buides per representar l'absència de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig; la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que des de la tardor del 2017 viuen a l'estranger. Ho ha explicat el mateix Aragonès, que ha exigit que "els exiliats puguin tornar".