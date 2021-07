El ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, va garantir ahir que el govern espanyol no té previst un indult anticipat per als polítics independentistes a l’exterior. «Tothom ha de respondre davant la justícia espanyola», va defensar a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ tot apuntant que el més normal és concedir indults després d’una sentència. També va dir que l’executiu espanyol no té previst canvis al Codi Penal per incorporar com a delicte convocar un referèndum. D’altra banda, no va descartar la possibilitat d’incorporar a la Constitució una disposició addicional que contempli qüestions específiques per a Catalunya. Iceta va dir no saber en què consistirà la reforma del delicte de sedició del Codi Penal que ha promès el ministre de Justícia, però va acolarir que «tothom ha de comparèixer davant la justícia quan la justícia el requereix» i va defensar que només es pot indultar els que han estat condemnats.