Quan el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata va donar per conclosa la instrucció del cas Pujol va deixar oberta una peça menor que només afecta el benjamí de la família, Oleguer Pujol, la peça Drago, pel presumpte cobrament de comissions per operacions immobiliàries, entre les quals destaca la venda de 1.152 sucursals del Banc Santander. Ara el seu successor al Jutjat Central d’Instrucció número 5, Santiago Pedraz, considera que després de tres anys d’instrucció no es pot ampliar més i la donarà per conclosa a l’espera de l’informe final de l’Agència Tributària sobre els resultats de les comissions rogatòries cursades. El magistrat aprofita el final de la instrucció per demanar a les parts un informe sobre la petició de sobreseïment d’alguns imputats, com Javier de la Rosa Misol, José María de Vilallonga Bardella i el seu fill Josep Maria de Villalonga Cabarrocas i el mateix Oleguer Pujol.