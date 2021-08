La Catalunya Central ja ha sobrepassat el llindar del 50% de la població d’entre 16 i 29 anys amb la primera dosi de la vacuna contra la covid-19. Tot i tenir dificultats per aconseguir forats buits per rebre el vaccí a punts de vacunació massiva en obrir-se el procés per demanar cita prèvia, el percentatge de persones amb almenys una dosi a aquesta franja d’edat ha pujat més de 40 punts en un mes. Concretament, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya confirmava a Regió7 el 5 de juliol que un 9,69% dels joves d’entre 16 i 29 havien rebut la primera dosi a la regió central.

A les comarques centrals s’ha administrat el primer vaccí a un 51,8% de les persones entre 16 a 19 anys. Les segones dosis han arribat a un 12,6% d’aquest grup i les pautes completes (on s’inclouen vacunats amb una sola dosi de Janssen o persones que ja han passat la covid-19) suposen un total del 19,7% de la població.

Dins de la zona de cobertura de Regió7, la comarca que més vacunes ha posat als joves d’aquestes edats és la Cerdanya. A la comarca de l’alt Pirineu, un 61,1% d’aquest col·lectiu ha rebut la primera inoculació, un 25,5% la segona i un 37,2% es considera pauta completa. A l’altre extrem, els territoris que menys han inoculat són el Solsonès pel que fa a primeres dosis (36,9%) i l’Anoia a les dues categories restants (8% i 13,3% respectivament).

En relació a la franja de 20 a 29 anys, el primer vaccí s’ha inoculat al 51,1% de la població, el segon a un 12,6% i tenen la pauta completa un 23% de les persones d’aquest col·lectiu. El Moianès és la comarca que més primeres dosis ha posat als joves d’aquestes edats (53,7%) i la Cerdanya és la que més persones amb segones dosis i pautes completes suma (22,1% i 32,3% respectivament).

La comarca que menys primeres dosis ha administrat és l’Alt Urgell (41,3% de la població). L’Anoia és el territori amb una xifra més baixa de segones dosis i pautes completes en aquestes edats, amb un 9% i un 15,6% de les persones amb els vaccins respectivament.

La vacunació també avança al conjunt del territori i el 58,5% dels catalans ja té la pauta completa. En un mes, el país ha incrementat en 18,4 punts el total de la població que ha pogut ser immunitzada. A la Catalunya Central, aquest percentatge passa del 38,2% al juliol al 57,8% a l’agost. A la regió central aquest creixement es tradueix en un increment de 19,6 punts en el percentatge total d’immunitzats en un mes. Per tant, l’augment a la Catalunya Central és superior al del conjunt del territori.

En comparació a un mes endarrera, el Berguedà continua posicionant-se com la comarca amb més persones inoculades a la regió. Amb un 67,2% de població vacunada amb una dosi, supera en 2,5 punts el percentatge de les comarques centrals. El mateix patró es repeteix amb les segones dosis, amb les quals al Berguedà ja s’ha inoculat un 56,5% de les persones (5,4 punts per sobre de la mitjana de la suma de comarques centrals). En referència al total d’immunitzats, el Berguedà té un 62,1% de la població amb pauta completa, 4,3 punts per sobre de la mitjana de la Catalunya Central.

A l’altra banda, l’Alt Urgell, que pertany a la regió sanitària d’Alt Pirineu i Aran, i l’Anoia, que s’inclou a la de la Catalunya Central, són les que tenen percentatges més baixos de vacunats.

Un 60,7% de la població ha rebut la primera dosi i un 48,8% la segona a l’Alt Urgell. Ambdues xifres es troben per sota de la mitjana tant de Catalunya (66% i 52,1%) i de les comarques centrals (64,7% i 51,1%). Per la seva banda, l’Anoia és la comarca amb la xifra més baixa de pautes completes assolides (55,9%) i hauria de sumar 1,9 punts per arribar a la mitjana de la Catalunya Central.

La resposta dels majors de 30

Tot just fa un mes, el departament de Salut de la Generalitat feia una crida a incrementar el percentatge de vacunats a les franges compreses entre els 30 i els 59 anys. Els demanaven a acudir punts de vacunació massiva, apuntant que la mitjana de persones amb almenys una dosi inoculada es trobava per sota de la que s’assolia a la resta del territori.

En aquest sentit, a la Catalunya Central es van organitzar vacunacions massives sense cita prèvia a punts com Manresa, Solsona o Berga, que van acumular cues de diverses hores esperant per rebre el vaccí contra la covid-19.

Dins d’aquestes franges, el grup de població que menys percentatge de vacunats tenia fa un mes és la de 30 a 34. El 5 de juliol, un 20,4% havia rebut la primera dosi a la Catalunya Central, un 0,7% la segona i es podia considerar que tenien a pauta completa un 3,7%. Un mes després, Salut ha administrat la primera dosi del vaccí a un 52,3% de les persones d’aquesta franja, a un 22,6% la segona ia un 33,2% la pauta completa.

La comarca que més vacunes ha administrat a aquest col·lectiu és el Berguedà, que compta amb un 52,9% de les persones d’aquest grup amb la primera dosi i un 32,3% amb la segona. A banda, un 40,9% dels joves d’entre 30 i 34 anys de la comarca té la pauta completa.

Un altre grup d’edat on el percentatge de vacunats ha crescut ràpidament a la Catalunya Central és el de 35 a 39 anys. El mes de juliol, s’havia administrat el primer vaccí a un 43,2% de les persones amb aquestes edats. Pel que fa a la segona dosi, s’havia inoculat a un 0,9% d’aquests joves, una xifra que quedava per darrere del total de vacunats amb pauta completa, un 4,8% de la població.

Un mes després, un 61,5% d’aquests joves a la regió central ha rebut la primera dosi, un 41,2% la segona i un 50,1% té la pauta completa. Les comarques centrals que més població vacunada tenen dintre d’aquest conjunt són el Solsonès pel que fa a primeres dosis i pautes completes (un 62,6% i un 56,7%) i el Berguedà amb segones dosis (un 45,3%).