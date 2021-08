El Ministeri d’Interior ha respost a l’Audiència Nacional (AN) que «no existeix acta o instrucció» del departament encapçalat pel ministre Fernando Grande-Marlaska que ordeni les repatriacions de menors al Marroc. En un escrit dirigit a la sala contenciosa-administrativa, el secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, diu que el document sol·licitat és un escrit del 10 d’agost que «es limita a posar de manifest que el Ministeri d’Interior prega que es procedeixi a efectuar el retorn dels menors respectant els seus interessos o drets». «En conseqüència, com que no existeix activitat administrativa impugnable per part del Ministeri de l’Interior, procedeix la inadmissió del recurs» de la Xarxa Espanyola d’Immigració i Ajuda al Refugiat, sosté.

En el recurs, l’entitat demana la suspensió cautelar dels trasllats. L’AN va demanar a Interior que confirmés que havia ordenat la repatriació de menors i sol·licitava el document del 10 d’agost.

Interior remarca que l’ordre de retorn dels menors «no ha estat dictada pel Ministeri d’Interior» i, per tant, l’Audiència Nacional no és competent. El Ministeri insisteix que va ser el govern de Ceuta qui va sol·licitar «l’aplicació de l’acord» entre Espanya i el Marroc i, per això, Interior va fer l’escrit en resposta a aquesta petició.