El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no concep la taula de diàleg sense la presència del cap del govern espanyol, Pedro Sánchez. En una entrevista aquest dilluns a TV3, Aragonès ha subratllat que "no entendria" que Sánchez no assistís a la reunió prevista per la setmana del 13 de setembre. A més, el cap del Govern ha avisat al president espanyol que, si no compleix l'acord d'investidura entre PSOE i ERC -que fixava el compromís per resoldre el conflicte en la taula de diàleg-, "tot saltarà pels aires". Aragonès també ha augurat que Catalunya haurà votat la resolució del conflicte polític abans del 2030 i que, per tant, el país podrà presentar-se amb la seva pròpia bandera als Jocs Olímpics d'Hivern d'aquest any.

Aragonès ha insistit que Sánchez ha d'estar a la propera reunió de la taula de diàleg. El president del Govern ha reiterat que el cap de la Moncloa ha de donar a l'espai de negociació la importància que se li va donar en l'acord de la investidura de Sánchez. De fet, Aragonès l'ha avisat que "tot pot saltar pels aires" si Sánchez no compleix els acords d'ERC amb el PSOE, en referència a l'estabilitat del president espanyol.

El cap del Govern també ha afirmat que la delegació catalana a la taula de diàleg serà "una delegació de Govern", a l'espera de concretar-ne els noms, així com la data. Aragonès també ha apuntat que "o es dona una solució democràtica o tornaran a haver-hi moments d'inestabilitat", en referència als resultats que pot donar la taula de diàleg. Ja es va expressar en aquests termes en una entrevista a l'ACN el 17 d'agost, quan va advertir de nous escenaris de "xoc" si l'Estat no fa cap proposta per resoldre el conflicte polític.