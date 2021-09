Un grup de joves ha llançat ampolles i ha fet fugir la policia aquesta matinada de diumenge després d'un concert a la Festa Major de Tiana (Maresme). Els Mossos han obert diligències per desordres públics, desobediència i atemptat a agents de l'autoritat. Les incidències ja havien començat abans de la mitjanit i en ple concert de l'Orquestra Girasol al Parc Antic Camp de Futbol, amb llançament d'objectes i ampolles contra els músics.

El concert ha pogut finalitzar amb normalitat, però ha estat cap a les 04.00 hores de la matinada quan s'ha rebut l'avís d'un possible apunyalament a la zona. Agents de Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Tiana s'han desplaçat al lloc i han estat rebuts per una multitud de gent amb actitud hostil.

L'Ajuntament de Tiana: "El comportament vandàlic i incívic d'una minoria no ens representa"

L'Ajuntament de Tiana ha condemnat els aldarulls d'aquesta matinada i ha assegurat que el "comportament vandàlic i incívic d'una minoria de gent" ha ofert una imatge que no representa els habitants de la població. "Reiterem tot el nostre suport a la Policia Local de Tiana i als agents que es van desplaçar des de Montgat, així com al cos de Mossos d'Esquadra i a tots els treballadors municipals", ha apuntat el consistori del Maresme. "Expressem també la nostra condemna de totes les manifestacions de la violència i lamentem que la Festa Major que és un espai de gaudi, de convivència i de tolerància, es vegi afectada per aquests fets", ha continuat l'Ajuntament de Tiana, que ha recordat que fets com els d'ahir "malauradament s'estan produint a tot Catalunya".

"Convidem el jovent i tots els tianencs a seguir gaudint de la festa major i de l'espai públic amb el civisme i el respecte que caracteritzen el dia a dia del municipi", ha puntualitzat el consistori, que finalitza afirmant que seguirà aplicant els protocols de seguretat pública i sanitària i de col·laboració amb els cossos de seguretat.