Empat tècnic entre els socialdemòcrates de l'SPD i els conservadors de la CDU un cop tancats els col·legis electorals a Alemanya. Segons apunta el sondeig a peu d'urna fet per Infratest dimap/ARD, ambdós partits han aconseguit un 25% dels vots. Un altre sondeig, el realitzat per ZDF, dona a l'SPD el 26% dels sufragis i a la CDU el 24%. La CDU ha perdut entre el 8% i el 10% dels vots respecte a les eleccions del 2017.

El que sí apunten els dos sondejos és que els Verds es converteixen en tercera força al Bundestag amb un 15% dels vots. Els segueixen la ultradreta d'Alternativa per alemanya i els liberals d'FDP amb un 11% dels sufragis i l'esquerrana Die Linke amb el 5%.

De confirmar-se aquest resultat, es tracta del primer cop que la CDU baixa del 30% dels vots. En va aconseguir un 32,9% en els comicis del 2017. En canvi, l'SPD augmenta quatre punts i mig respecte a les eleccions passades. També incrementen en cinc punts els vots als Verds, que van fer-se amb el 8,9% dels sufragis el 2017.

Malgrat la caiguda de la CDU respecte als comicis passats, si es confirmen aquests resultats seran millors dels que projectaven les enquestes. Els pronòstics dels últims dies apuntaven a un estancament de l'SPD en el 25% dels vots i un augment lleuger de la CDU, que no arribava a atrapar els socialdemòcrates.

Amb aquests resultats, l'SPD, amb el seu candidat Olaf Scholz, i la CDU, amb Armin Laschet, podrien governar si arriben a un acord de coalició amb dos partits més. El més probable és que sigui un d'ells amb els liberals i els Verds.

Adéu a Angela Merkel, la mandatària de les crisis

És la fi d’una època per a Alemanya, per a Europa i també per a la resta de món. Les eleccions alemanyes d’avui suposen el tancament de la quarta i última legislatura d’Angela Merkel al capdavant del país més ric i poblat de la Unió Europea. Aquesta conservadora germano-oriental, que va arribar contra pronòstic al capdamunt de la política mundial, se’n va després de 16 anys i després d’haver afrontat diverses crisis.

Com a cancellera interina encara haurà d’atendre les difícils negociacions que esperen els partits alemanys per formar un govern de coalició -excepte sorpresa, tripartit- i triar un canceller que la succeeixi a la prefectura de Govern. L’era Merkel arriba al final entre lloances i crítiques, entre llums i ombres, i, sobretot, amb la sensació que, sense ella, Alemanya s’enfronta un període de major incertesa.

Els que han seguit la biografia de Merkel coincideixen que la seva carrera política ha estat marcada per les crisis. Un repàs als últims 16 anys revela almenys quatre: la crisi de deute i de l’euro, iniciada el 2007-2008; l’anomenada «crisi migratòria» de 2015, el referèndum del Brexit el 2016 i, finalment, l’arribada de la pandèmia de COVID-19, les conseqüències de la qual segueixen sense estar resoltes.

La primera crisi, que va portar l’euro a la vora del precipici, va projectar la imatge més antipàtica i negativa de la cancellera. Després d’anys de creixement de la bombolla immobiliària a la perifèria de la UE, propulsada per les injeccions de capital de la banca centreeuropea, el Govern de Merkel -amb el seu llavors ministre de Finances, Wolfgang Schäuble, com a escuder- va oferir un discurs inflexible d’austeritat i retallades. «El sud d’Europa ha viscut per sobre de les seves possibilitats», va ser una frase recurrent aquells dies a Berlín. I «la banca alemanya ha prestat diners per sobre de les seves», responien els seus detractors de l’ortodòxia econòmica germànica.

Aquesta imatge internacional de líder inflexible va canviar amb l’arribada de centenars de milers de refugiats procedents de Síria i altres països del Pròxim Orient a partir de l’estiu de l’any 2015. «Ho aconseguirem», va dir en aquell moment Merkel per defensar la seva decisió de no tancar les fronteres i deixar entrar al país persones que fugien de la desolació i la guerra. El seu passat germano-oriental segur que va jugar un paper important en aquesta decisió històrica. Una decisió que també va contribuir a ampliar un espai polític que ja havia sorgit a la dreta de la unió conservadora de la CDU-CSU abans de la crisi migratòria. El va ocupar la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AFD), fundada com a força euroescèptica el 2013 sobre les brases de la crisi del deute, que va capitalitzar el descontentament d’alguns sectors de la ciutadania alemanya amb la política migratòria de Merkel.

AFD va acabar entrant el 2017 al Bundestag com a tercer partit més votat. Per primera vegada en la història, s’obria un espai electoral sòlid a la dreta de la CDU-CSU, un problema que heretarà el successor de Merkel. Aquesta consolidació d’AFD també ha contribuït a alimentar la crisi del conservadorisme germànic que Merkel deixarà sense resoldre. El seu partit, amb greus tensions internes, obtindrà avui molt probablement el seu pitjor resultat històric.