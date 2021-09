El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, assegura en una entrevista al diari 'Ara' que a Espanya cal "un canvi cultural" per "treballar cada cop més entre els 55 i els 70-75 anys". Segons afirma, "a aquestes edats, per raons demogràfiques i de qualitat de vida, es pot treballar més". El ministre afirma que l'Estat és "una anomalia europea" perquè no només no seguim aquesta tendència sinó que s'està reduint la proporció de majors de 55 anys en actiu. "És un element fonamentalment cultural", diu. Escrivá diu que la generació del 'baby boom' "no necessàriament haurà de fer un esforç" per garantir les pensions, només si les reformes impulsades no són "prou eficaces".

"El mecanisme d’equitat intergeneracional és contingent, per al cas que els escenaris i les mesures que hem plantejat no fossin prou eficaces. En aquest moment l'estem discutint amb els agents socials. Aviat en tindrem els detalls", assegura el ministre al diari.

Escrivá també recomana que les empreses generin "dinàmiques perquè persones de certa edat vagin canviant la seva activitat, les hores de feina i la dedicació" però sense jubilar-se anticipadament. "Hi ha tot un seguit d'alternatives abans de retirar aquestes persones el mercat de treball, i no s'exploten prou", assenyala.

Ajuts als autònoms

Pel que fa als ajuts pels autònoms que caduquen aquest 30 de setembre, Escrivá diu que el context està canviant i la reactivació "ja està en marxa". Actualment, explica, hi ha 200.000 autònoms protegits per un ajut extraordinari i 200.000 més amb exoneracions. "El que proposem és que el gruix d'ells passi a rebre ajuts en forma d'exoneracions per ajudar-los a mantenir l'activitat", afirma. Segons el ministre, es mantindran les prestacions pels que tenen l'activitat suspesa i pels autònoms de temporada amb ingressos baixos.