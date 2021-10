La Universitat Autònoma de Barcelona reprèn l'activitat aquest dimecres sense les xarxes informàtiques UAB i Eduroam, després del ciberatac sofert dilluns. Les classes i les tasques administratives es mantenen i es faran adaptades a les condicions actuals. Des de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB es continua treballant per restablir, tan aviat com sigui possible, el sistema de virtualització afectat i tornar-lo a deixar completament operatiu.

L'anomalia es va registrar dilluns de matinada, i des de llavors els tècnics treballen per determinar l'abast de l'atac. Des d'un primer moment es van desconnectar completament els serveis centrals per al campus i de connexió a Internet.