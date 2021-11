Els policies de Barcelona Rosa Peral i Albert López, condemnats pel conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, han recorregut davant el Tribunal Constitucional (TC) la seva sentència de 25 i 20 anys presó, respectivament, per haver assassinat el maig del 2017 la parella d’ella en el marc d’un triangle amorós.

Com han confirmat a Efe els seus advocats, tots dos ja han presentat el seu recurs davant el TC, a qui han sol·licitat que retorni la causa a l’Audiència de Barcelona, que els va condemnar per un delicte d’assassinat amb traïdoria -i agreujant de parentiu en el cas de Peral-, perquè es repeteixi el judici en considerar que se li han vulnerat drets.

En el recurs de Peral, a què ha tingut accés Efe, la seva advocada, Olga Arderiu, demana que se suspengui cautelarment l’execució de la pena de presó -on està des de fa més de quatre anys i mig- per garantir la tutela dels seus drets fonamentals «ja lesionats de manera irreparable» i s’eviti un perjudici major a les seves dues filles.

Per la seva banda, l’advocat de López, José Luis Bravo, va explicar a Efe que també han demanat la nul·litat d’algunes de les proves, així com la incorporació d’altres que no van ser acceptades.

A més de ratificar les penes de presó, el Suprem va confirmar al setembre la condemna en concepte de responsabilitat civil, per la qual se’ls va imposar el pagament una indemnització de 450.000 euros al fill de la víctima, 225.000 euros al seu pare, 100.000 euros a cadascun dels seus dos germans, i 10.000 euros a la seva exparella.