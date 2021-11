Els serveis neerlandesos de salut municipal (GGD) estan intentant localitzar aproximadament 5.000 persones que han aterrat a Amsterdam a partir de dilluns passat en vols procedents de Botswana, Suazilàndia, Lesoto, Moçambic, Namíbia, Zimbàbue i Sud-àfrica, segons va explicar ahir la televisió pública NOS. L’objectiu és sotmetre’ls a tots a una PCR per determinar si estan contagiats amb el coronavirus i investigar, en cas que donin positiu, si estan infectats amb la nova variant.

Per altra banda, els 600 passatgers que van arribar divendres en dos vols procedents de Sud-àfrica, concretament de Johannesburg i Ciutat del Cap, i que van aterrar a l’aeroport Schiphol d’Amsterdam, ja van ser sotmesos a les proves necessàries. 61 van donar positiu en coronavirus, tot i que encara no és clar si estan contagiats amb la variant òmicron. Els avions van arribar després que s’anunciés una prohibició dels vols procedents del sud d’Àfrica, cosa que va deixar els 600 viatgers atrapats a l’aeroport durant tot el dia en espera del resultat del test.

Les persones que van donar positiu han de complir una quarantena obligatòria d’almenys set dies si presenten símptomes, i de cinc dies si són asimptomàtics, mentre que la resta de passatgers que van obtenir un resultat negatiu s’hauran d’autoaïllar durant cinc dies, fins a tornar-se a fer una nova PCR que, si és negativa, els permeti aixecar la quarantena.

Un total de 60 persones es troben aïllades en un hotel de la zona de Schiphol, la majoria són casos que van donar positiu, però també alguns que van donar negatiu i que per raons logístiques o personals prefereixen no aïllar-se al seu domicili. El GGD també va permetre fer la quarantena a casa a unes cinc persones que van donar positiu perquè viuen soles i poden anar fins a casa seva en el seu transport.

El Govern neerlandès va declarar divendres al migdia la suspensió total de tots els vols procedents de països del sud d’Àfrica com a mesura de prevenció després de la detecció de la nova variant del coronavirus a la regió.

Aquests països van passar a ser, a més, «classificats com a àrees de molt alt risc» de coronavirus, fet que suposa «una obligació de quarantena» i el sotmetiment a dues proves als viatgers d’aquests països. Una de les proves s’ha de realitzar en menys de 24 hores.

Els vint-i-set de la Unió Europea també van acordar divendres a la tarda suspendre els vols a set països africans a causa de la nova variant, segons van informar fonts europees. Es tracta de Sud-àfrica, Lesotho, Botswana, Zimbàbue, Moçambic, Namíbia i Eswatini.

Johnson recupera les mascaretes

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va anunciar ahir que el Regne Unit recuperarà l’obligatorietat de l’ús de mascareta a comerços i transport públic després que es confirmessin dos casos de la variant omicron del coronavirus en territori britànic.

Johnson va anunciar a més que qualsevol persona que hagi mantingut contacte estret amb qualsevol positiu per la nova variant haurà de complir quarantena, hagi estat vacunat o no, ja que l’òmicron pot reduir l’eficàcia de les vacunes. La nova variant es va confirmar en dos casos a Nottingham i Brentwood, a Essex. Per aquest motiu es prendran mesures «provisionals i de precaució «que es revisaran d’aquí a setmanes, i es «reforçarà» la campanya de vacunació.

A més, es torna a imposar el requeriment d’una prova PCR per a tots els passatgers que entrin al país.