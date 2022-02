El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per la sigla en anglès) ha apuntat que el benefici-risc de la dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 en adolescents «s’ha de revisar acuradament». «Les dades preliminars suggereixen un augment de la protecció contra la infecció en comparació del curs de vacunació primària. Amb tot, actualment no hi ha informació sobre la durada de la protecció, i les dades sobre la relació benefici-risc d’una dosi de reforç en aquest grup d’edat s’han de revisar acuradament a mesura que estiguin disponibles», va explicar l’organisme europeu en un comunicat.

Altres aspectes que s’han de tenir en compte per a l’administració de dosi de reforç als adolescents són «la situació epidemiològica, les prioritats i els objectius de les campanyes nacionals de vacunació, l’estat de la implantació de la vacuna i les dosis addicionals als grups prioritaris i en la població general». «També s’ha de garantir l’equitat de la vacunació en tots els grups de la població, perquè cap grup vulnerable quedi enrere», afegeix l’ECDC. A 30 de gener del 2022, el 70,9% dels adolescents de 15 a 17 anys i el 34,8% dels de 10 a 14 anys han completat el cicle primari de vacunació contra la covid-19, encara que amb una àmplia diferència entre els països europeus, i més de la meitat dels adolescents de 10 a 17 anys encara no tenen la pauta completa. Tot i que el risc d’hospitalització, ingrés a l’UCI i mort és molt baix per als de 12 a 17 anys, el nombre de casos en aquest grup d’edat ha estat un dels més alts els últims mesos. «Hi ha poques proves disponibles sobre la disminució de la immunitat després de la vacunació entre els adolescents. Les dades disponibles suggereixen una disminució de l’eficàcia de la vacuna contra la infecció simptomàtica 5-6 mesos després de la finalització del curs de vacunació primària, amb tot, no hi ha proves de la disminució de la immunitat contra la malaltia greu», aclareixen.