El PP es va obrir en canal davant la batalla interna que van protagonitzar Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso. El primer ja té el seu destí marcat: deixarà de ser el president del partit quan el congrés nacional extraordinari esculli, previsiblement, el president de la Xunta de Galícia Alberto Núñez Feijóo com el seu successor.

La crisi del partit, per tant, sembla que comença a veure la fi. Tot i això, el motiu del xoc continua latent. Casado, suposadament, va ordenar espiar amb diners públics la presidenta de la Comunitat de Madrid i també el seu germà, Tomás Díaz Ayuso, per si aquest havia cobrat comissions per diferents contractes que havien estat atorgats per part del govern regional. I l’oposició ho està aprofitant per atacar els conservadors. Tant a l’Assemblea de Madrid com a l’Ajuntament de la capital.

Mas País, PSOE i Unides Podem van exigir ahir a Isabel Díaz Ayuso que donés explicacions sobre les últimes informacions publicades, segons les quals membres del seu govern van reconèixer que el germà de la presidenta madrilenya va facturar a l’empresa Priviet Sportive 283.000 euros el 2020 per quatre contractes diferents .

Fins ara, la dirigent popular només havia ofert detalls d’una factura de 55.850 euros i no havia entrat en les altres en assegurar aquestes que no tenien relació amb l’Executiu de Madrid.

«Hauria d’estar facilitant tota la documentació i sotmetre’s al control de la Cambra regional. S’està amagant perquè no pot justificar aquestes mossegades i està demostrant que li queda gran el càrrec», va denunciar la líder de Más Madrid, Mónica García.

Per la seva banda, el portaveu socialista a l’Assemblea, Juan Lobato, va preguntar que si és «tot tan legal i tan clar» per què Díaz Ayuso no acudeix al Parlament autonòmic per donar-hi explicacions.

La seva homòloga a Unidas Podemos, Carolina Alonso, va posar el focus que la dirigent del Partit Popular porta ja explicades «tres versions diferents per tapar l’escàndol».

El portaveu del Govern regional, Enrique Ossorio, va assegurar que desconeixen si la quantitat facturada per Tomás Díaz Ayuso a Priviet Sportive puja fins a 283.000 euros, ja que només saben de la part que manté relació amb l’Executiu. «Altres xifres no les coneixem nosaltres i pertanyen a la intimitat d’altres empreses», va dir el portaveu.