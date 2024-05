El Suprem avala per unanimitat que treure’s el preservatiu sense consentiment durant una relació sexual és delicte

El Tribunal Suprem ha considerat delicte la retirada no consentida del preservatiu durant una relació sexual consentida. El ple de la sala penal de l’alt tribunal espanyol ha declarat per unanimitat que aquesta pràctica, coneguda com ‘stealthing’, és delicte. No obstant, en la deliberació sobre la pena a imposar, cinc magistrats han anunciat un vot particular en considerar que cal imposar la pena pròpia d’una penetració sense consentiment, mentre que la majoria considera que la pena ha de ser inferior. La sentència es farà pública en les poperes setmanes.