Els primers contenidors tancats de Manresa generen expectació i també dubtes

A La Balconada i a Cal Gravat ja es poden veure els contenidors nous de recollida de residus que a partir d’ara formaran part del paisatge urbà de Manresa. Són els anomenats contenidors tancats.

Tret del de paper i el del vidre, la resta només es podran obrir amb una targeta tantes vegades com faci falta excepte el de rebuig, que per norma general només es podrà obrir un dia a la setmana. Amb l’objectiu de fomentar el reciclatge, el nou mètode s’anirà estenent a partir d’ara i fins a finals d’any a tota la ciutat.

El canvi de model en la recollida de les escombraries ha generat expectació entre els veïns dels dos barris. La reunió informativa que es va programar dilluns a la tarda a La Balconada va desbordar el menjador del col·legi Serra i Hunter on es va celebrar. Hi van assistir més d’un centenar de persones, algunes de les quals no van poder accedir a la sala.

La reunió informativa a La Balconada va omplir la sla-menjador del Serra Hunter / EDUARD VEGA

A més a més, a primera hora del matí ja hi havia cua al local de l’associació de veïns per aconseguir la targeta que permetrà obrir els contenidors a partir del 10 de juny, quan quedaran tancats. Tres informadors els atenien i dispensaven dues targetes per cada família, un cubell per a l'orgànica i dos paquets de bosses compostables. Aquest dimarts es va repetir l’escena a Cal Gravat.

Diferents criteris

Els veïns dels dos barris han acollit el canvi amb diversitat d’opinions, però en el que coincideixen és que els primers dies hi poden haver problemes i més bosses d’escombraries a fora que no pas a dins els contenidors. O bosses a contenidors que no toquen.

A la cua de davant el local de l’Associació de Veïns de La Balconada, el David comentava que no estava d’acord amb el nou model perquè «pago 150 euros per les escombraries. És una burrada, i l’any vinent segur que s’apuja més. Ens donen més feina i, en canvi, no veig cap benefici. En un poble petit ho veuria bé, però en una ciutat, no». Va continuar dient que «si ara dic que no reciclaré em diran que soc mala persona, però contamina més un avió». I finalment alertava: «jo no tiraré la bossa al costat del contenidor, però és el que diu que farà molta gent».

Al seu costat la Susana trobava a faltar informació, i l’Artur insistia que s’hauria de veure un benefici al rebut de les escombraries. Reciclar com Déu mana ho trobo perfecte. Un dia o un altre s’havia de canviar el model, però has de veure un guany». El mateix que van opinar dues dones de Cal Gravat que contemplaven els contenidors nous. «Caldrà veure si la gent és disciplinada per tirar les deixalles on toca». Van manifestar que el canvi hauria d’anar acompanyat d’algun detall perquè cada cop el rebut és més car». Una altra afegia que «si la majoria recicléssim bé des d’un bon principi, tot això no faria falta».

Dubtes sobre el rebuig

El que generava més dubtes entre la gent que feia cua davant el local de l’Associació de Veïns de La Balconada i els que van poder estrenar ja els contenidors encara sense tancar a Cal Gravat, era què va al contenidor del rebuig i què no, i quants dies es podria obrir. El mateix va passar a la reunió informativa de La Balconada en la qual van participar l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, acompanyats de tècnics de l’Ajuntament.

On van les càpsules de cafè, la sorra dels gats o el paper d’alumini van ser algunes de les preguntes que van demanar alguns dels assistents. A la trobada Aloy i Huguet van insistir en la importància de reciclar per fer una ciutat més sostenible i lluitar contra el canvi climàtic. Van explicar com són els nous contenidors, com funcionaran, que la targeta es pot demanar al local veïnal, i quins canvis hi haurà en la recollida com per exemple que a partir d’ara es farà de dia i no de nit, i que tots cinc contenidors estaran agrupats en un mateix lloc.

També que el contenidor de rebuig es podrà obrir només un dia a la setmana tantes vegades com faci falta -l’usuari haurà de triar si dilluns o divendres en el moment de recollir la targeta- i que hi ha excepcions com per exemple en el cas de famílies amb nadons.

Tot va transcórrer sense problemes i amb un cert ordre tot i la gentada, fins que ja cap al final la reunió va estar punt de sortir de mare quan un veí es va queixar que l’alcalde trepitjava poc el barri i una veïna va demanar més seguretat. Es va quedar aquí per continuar parlant que cal reciclar més i millor.

Es repartiran més de 3.000 targetes a la primera fase Els qui aquests primers dies de desplegament del nou model de recollida de residus ja han anat a buscar la seva targeta, han estat atesos per informadors que els hi han lliurat dues targetes per família, un cubell d’orgànica i dues bosses compostables per recollir l’orgànica. La targeta és senzilla. Al darrera hi ha un número identificatiu, i al davant un número de telèfon al qual adreçar-se via Whats si sorgeix alguna incidència o dubtes. Pel que fa a les bosses compostables, l’Ajuntament instal·larà a cinc punts de la ciutat una màquina expenedora per repartir-ne gratuïtament amb les mateixes targetes que serveixen per obrir els contenidors. És important que l’orgànica es tiri amb bosses que es degraden, i no pas amb bosses de plàstic, per facilitar el reciclatge, segons va dir a la reunió informativa el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet. A la mateixa reunió també va explicar que la targeta servirà per tenir dades que permetran valorar el funcionament del servei i, més endavant, establir bonificacions en funció del que recicli cadascú. «Ara hi ha una tarifa plana per tothom, cosa que no passa en altres serveis» com per exemple l’aigua, que es paga en funció del que es consumeix, segons va dir. El nou model de recollida d’escombraries s’afegirà al porta a porta comercial que es va començar a aplicar a finals de l’any passat. L’índex de recollida selectiva ha passat del 44 al 90%, l’orgànica de 84 a 280 tones i els envasos de 10 a 50 tones. La recollida selectiva de residus de domicilis fa anys que s’ha estancat entorn el 40% a Manresa, i es vol doblar. n

Subscriu-te per seguir llegint