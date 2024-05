La Balconada i Cal Gravat, primers barris de Manresa on s'implantarà el nou model de recollida d'escombraries

La Balconada i Cal Gravat són els primers barris on s'implantarà el nou model de recollida d'escombraries a Manresa, que a partir d'ara es durà a terme amb contenidors tancats. Els contenidors s'obriran amb una targeta que l'Ajuntament dispensarà a cada família. El contenidor de rebuig només es podrà obrir un cop per setmana. El d'orgànica i envasos, sempre que es vulgui. El de paper i vidre funcionarà com fins ara.

Els nous contenidors, amb més capacitat que els d'ara, es començaran a veure per la Balconada i Cal gravat dilluns vinent. Es farà una intensa campanya informativa als dos barris i el nou model començarà a funcionar el 10 de juny. A partir d'aquí i gradualment a tots els barris de la ciutat. "Reciclar més i fer una ciutat més sostenible és objectiu del canvi", ha dit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.