El Consorci del Bages per a la gestió de residus nomena Xavier Bosch com a nou gerent

El Consell Plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus -format per 35 municipis del Bages i el Moianès- ha fet efectiu aquest dimecres a la tarda el nomenament de Xavier Bosch Gros com a nou gerent del Consorci, en substitució de Ricard Jorba Garcia, que ha ocupat el càrrec durant vint anys, fins a la seva recent jubilació. Entre els principals projectes que afronta el nou gerent hi ha l’ampliació de la xarxa de municipis consorciats que implanten el sistema de contenidors tancats i les obres de construcció de la nova planta de tractament de resta, que es preveu que s’iniciïn la propera tardor.

Nascut el 1974, Bosch és enginyer tècnic de Mines, i té un postgrau en Direcció general i un postgrau en Gestió integrada a l’empresa. Té una llarga experiència en l’àmbit de la gestió dels residus municipals i en l’administració pública, i, segons fonts del Consorci, «és un professional amb capacitat d’anàlisis i de gestió de projectes i d’equips». En la seva trajectòria professional destaquen diversos càrrecs de responsabilitat a l’Agència de Residus de Catalunya, des de 1997 i fins al 2005, quan es va incorporar al Consorci del Bages com a Cap dels serveis tècnics. S’incorpora com a nou gerent després d’haver guanyat el procés selectiu al qual s’han presentat 7 candidats.

Una etapa de nous reptes

Xavier Bosch entoma la gerència del Consorci en un context de canvis i importants projectes en marxa. D’una banda s’està duent a terme l’ampliació de la xarxa de municipis consorciats que implanten el sistema de contenidors tancats. Segons Bosch, "aquest projecte no només ha de permetre complir els objectius de reciclatge que marquen les normatives, sinó també mantenir el Consorci com a referent en la gestió de models de recollida d’alt rendiment integrals i amb resultats exitosos”.

D’altra banda, es preveu que la propera tardor s’iniciïn finalment les obres de construcció de la nova planta de tractament de resta, que servirà per complir la normativa de tractament i valorització abans d'anar a eliminació en dipòsit controlat però, a més, segons el nou gerent, “vol ser un referent de bona gestió com ha aconseguit ser-ho l’actual planta de compostatge de Bufalvent”.

Bosch explica també que cal encarar altres reptes com reforçar el vector energia en el tractament de residus, incrementant la producció d'energia en l'àmbit del Parc ambiental a través de la solar, el biometà o altres oportunitats que es puguin trobar; optimitzar la prestació de serveis de recollida integrant fraccions i organitzant-los geogràficament per ser més eficients i ajustar els costos per als ens Consorciats; reduir l’entrada de residus al dipòsit controlat donant suport a tots els ens en la millora de les recollides selectives i maximitzant l'aprofitament de materials a les plantes de tractament; i continuar potenciant i renovant el programa d'educació ambiental per oferir més i millors recursos als centres educatius i a la ciutadania.