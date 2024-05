La Balconada i cal Gravat, barris amb límits clars per iniciar el nou servei de recollida de residus a tota la ciutat

El nou model de recollida de residus de domicilis s’ha iniciat als barris de La Balconada i de Cal Gravat perquè són dos barris representatius del conjunt de la ciutat, amb uns límits molt clars, un al costat de l’altre i amb dues tipologies diferents d’habitatges. Cases unifamiliars a Cal Gravat, i pisos a La Balconada.

Segons va explicar el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, a la reunió informativa que es va celebrar al col·legi Serra Hunter de La Balconada, «creiem que és on pot anar millor» perquè entre altres factors els seus límits geogràfics «són molt clars. En canvi, ningú no sap on comença i on acaba el Poble Nou». Va continuar dient que «ens hi volem estar temps» a l’hora d’implantar el nou sistema de recollida i reciclatge «perquè volem que funcioni». «Hem de veure com va» per després anar estenent el nou sistema a la resta de la ciutat fent els canvis necessaris que s’hagin pogut detectar a La Balconada i a Cal Gravat.

«Serem una mica prova», afirma el president de l’Associació de Veïns de La Balconada, Juan Carlos Colchero. Assegura que si hi ha algun problema sempre es podrà rectificar i donar marge. Respecte a l’opinió dels veïns explica que n’hi ha per a tots els gustos. «La majoria hi està d’acord i cal veure si a bé. També hi ha qui posa pegues. Estem pendents».

Ser els primers

Per la seva part el president dels veïns de Cal Gravat, Rafel Guirado, afirma que es tracta d’un canvi substancial «que espero que sigui en positiu i que s’aconsegueixin els objectius plantejats». El fet de ser els primers «suposarà que haurem d’assumir qüestions no acabades de resoldre o poc estudiades, però també que si sorgeix algun problema igual s’acaba resolent m´s ràpidament».

D’entrada a la plaça del barri s’ha generat certa inquietud perquè, segons es comenta, a l’hora d’agrupar els cinc contenidors en un sol punt es perden places d’aparcament, explica Guirado. «Tot canvi suposa una adaptació». L’associació veïnal ha editat uns fulletons animant els veïns a mantenir un barri net i polit. «Hem de ser conscients i ens hem d’adaptar a la nova situació», remata Guirado. «Jo penso que ho farem relativament ràpid. Una altra cosa és si tothom actuarà de forma cívica i ho farà bé».

Els nous contenidors són més grossos que els que hi ha actualment, tret del de rebuig, que en teoria no ha de rebre tantes deixalles. Tots s’omplen per un lateral i tenen una imatge unitària. Tots són de color marró excepte la tapa, que varia de color en funció de la fracció.

Cinc contenidors junts

A la Balconada i a Cal Gravat es retiraran els 106 contenidors vells que hi havia i se’n posaran 115 del nou model. Estaran tots cinc junts. Segons va explicar Huguet a la reunió, actualment els contenidors de Manresa es troben en 600 punts. En només 100 hi són tots cinc, el que vol dir totes les fraccions: paper, vidre, rebuig, orgànica i envasos. Agrupar-los augmenta el reciclatge.

Un cop s’acabi el desplegament del nou model a La Balconada i a Cal Gravat, s’estendrà per la ciutat seguint una espiral en sentit contrari a les agulles del rellotge. Continuarà cap a la Sagrada Família, Font dels Capellans, el Guix, Pujada Roja, Les Cots, carretera de Santpedor, Passeig, Mion Puigberenguer, Miralpeix, Poble Nou, Plaça Catalunya, Valldaura, Vic Remei, Escodines i Barri Antic. Els darrers barris on s’implantarà seran perifèrics, com el Xup, els Comtals, Sant Pau o Viladordis.

