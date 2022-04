El ministre d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va anunciar ahir l’expulsió d’almenys 25 diplomàtics i personal de l’Ambaixada de Rússia a Madrid perquè «representen una amenaça per als interessos de seguretat» d’Espanya així com per les «terribles accions» dels últims dies a Ucraïna, especialment en Butxa.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre va indicar que s’està ultimant la llista però es tracta de «un grup d’unes 25 persones», potser algun més, entre les quals no obstant això no figura l’ambaixador rus, Yuri Korchagin. «No està inclòs l’ambaixador perquè volem donar una oportunitat al diàleg, com hem fet des de l’inici de la crisi», va indicar. «No perdem l’esperança que la guerra de Vladímir Putin acabi i es torni a les vies del diàleg, que són les úniques que han mantingut sempre obertes la UE i els nostres aliats», va afegir.