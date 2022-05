Tothom qui s’acostava a l’autocaravana que Carreras té al primer tram del Passeig hi treia el cap per veure’n l’interior. Està equipada de dalt a baix. En aquest cas són de lloguer. Depèn de si és temporada alta o baixa i del vehicle, amb més o menys places, es poden llogar per entre 95 i 195 euros al dia.

Està de moda el tema de les autocaravanes?

El confinament hi va ajudar una mica. Gent que no s’ho havia plantejat mai ha vingut a preguntar i està inquieta amb el tema. És una manera de viatjar amb la bombolla familiar i no haver d’interactuar amb ningú si no es vol.

És el primer cop que venen a ExpoBages?

És el primer cop. Ens van contactar de Fira Manresa, ho vam veure interessant i cap aquí.

Què oferiu?Ja fa 12 anys que oferim el servei de lloguer d’aquests vehicles. Nosaltres tenim una benzinera com a negoci familiar. I com un complement vam obrir aquesta nova branca.I funciona?

De mica en mica hem anat creixent. Va arribar un moment, fa cosa de quatre anys, que ens vam plantejar fer-ho més professionalment, i no només com un complement, i així ja fa 12 temporades oferim el servei. Ara mateix tenim 15 vehicles a la nostra flota per cobrir un ventall de possibilitats. Des de campers fins a caputxines, la típica de tota la vida que té una mena de tupè a la cabina. Són molt pràctiques. Després hi ha el segment que en diuen autocaravanes vans. Tenen gairebé tota l’habitabilitat d’una autocaravana, però amb les mides molt semblants a les d’una furgoneta.

Quines expectatives teniu?

Simplement fer-nos visibles, que la gent ens pugui contactar i donar a conèixer aquest món de l’autocaravana, que és un segment de turisme que ha de conviure amb els altres. Som a anys llum respecte a altres països d’Europa.