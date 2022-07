L'ANC, Gure Esku Dago i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) han il·luminat més de 300 cims dels Pirineus, des de la costa atlàntica fins al Mediterrani, per reivindicar el dret a l'autodeterminació. 130 d'aquests pics eren a Catalunya, des d'on la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu; la de Gure Esku Dago, Amalur Álvarez, i el president de la FEEC, Jordi Merino, han centralitzat l'acte més polític. També hi eren l'alcalde de Guils de Cerdanya, Josep Mendo, ja que els parlaments s'han fet des d'aquest municipi.

Feliu ha destacat valors com "el compromís, la complicitat i la cooperació" per dur a terme una acció de tants quilòmetres i que també s'ha reproduït en cims de Mallorca, segons l'ANC: Per a Feliu, és "l'acció artística més gran de caràcter polític que s'ha projectat mai a Europa" i, alhora, "un gran crit silenciós, un clam a la comunitat internacional per una causa justa a favor de la pau i l'autodeterminació dels pobles".