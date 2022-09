Encara que el focus estigui posat en el covid o la verola del mico, la incidència de les malalties de transmissió sexual no para d’augmentar. Les dades publicades ahir per l’empresa de tecnologia especialitzada en salut Cegedim mostren que els últims cinc anys (de 2016 al 2021) malalties com el VIH, la clamídia o la gonorrea han crescut un 84% a Espanya, sobretot entre els homes, que dupliquen en diagnòstics les dones.

Les últimes dades oficials, del Ministeri de Sanitat, corresponents al 2019, ja indicaven aquest boom de malalties de transmissió sexual, que no s’ha frenat els últims anys. Per resoldre el problema, el projecte de reforma de la llei de l’avortament, que el Consell de Ministres va aprovar dimarts per a la seva remissió a les Corts, incorpora dues mesures fonamentals: educació i repartiment gratuït de preservatius en instituts, centres penitenciaris i centres de serveis socials.