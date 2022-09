El presumpte autor de l’assassinat divendres passat d’una dona de 59 anys al nucli d’Empuriabrava del municipi de Castelló d’Empúries va ingressar ahir a la presó comunicada i sense fiança després de declarar al jutge que seguia una veu interior que el va instar a matar.

El titular del jutjat d’instrucció 1 de Figueres ha decretat presó provisional per a aquest ciutadà alemany, a qui s’acusa d’acabar amb la vida d’una compatriota i fugir amb una autocaravana de la víctima fins a la seva detenció a Portbou.

Segons fonts properes al cas, el detingut va explicar als investigadors que va sortir de Berlín a principis d’agost i que va decidir dirigir-se a Espanya, on ja havia estat anteriorment, amb bicicleta. Sense feina i separat, va dir que passava per un mal moment i que, abans d’abandonar Alemanya, va agafar una pistola de casa del seu germà. Dijous passat va arribar a Empuriabrava i, divendres, era sota un pont, sempre segons la seva versió, des del qual va veure un habitatge amb una autocaravana amb matrícula alemanya aparcada. Una veu interior assegura que el va instar a entrar a la casa i acabar amb la vida de la inquilina, a la qual va trobar al pis superior després d’entrar per una porta corredissa. La dona havia arribat dos dies abans al domicili d’Empuriabrava amb el seu marit, a qui havia d’acompanyar a un àpat al qual va declinar acudir en sentir-se indisposada.