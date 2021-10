El Col·legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i onze universitats catalanes han reivindicat el codi deontològic com a eina "clau" per a la qualitat democràtica i per afrontar els "reptes" de la "nova era" de la comunicació. En un manifest conjunt els diferents ens afirmen que l'era digital ofereix "grans oportunitats" per al periodisme i planteja, "alhora", desafiaments "complexos" que interpel·len al conjunt de la societat. En aquest sentit alerten que les notícies falses, els rumors o els missatges d'odi contribueixen a polaritzar la societat i a "limitar el pensament crític" i per això consideren que el periodisme "responsable i honest" és "més necessari que mai".

Així, les universitats que signen el manifest es comprometen a situar el codi deontològic com una "peça clau" de la formació de l'alumnat, i totes les entitats anuncies unes jornades pel novembre entre el món acadèmic i professional per "encarar els reptes" del periodisme. A banda, el manifest demana que el CIC disposi dels "recursos suficients" per "poder exercir l'encàrrec que ha rebut de la societat i que les seves resolucions siguin efectives".

Així, s'exigeix que les administracions donin el suport necessari per "garantir l’existència" del consell i respectin les seves resolucions.D'altra banda, el text subratlla que la concessió de diners públics no es pot basar "mai" en criteris sense transparències, partidistes o que responguin a interessos que "res tenen a veure amb el periodisme". El Col·legi, el CIC i les universitats defensen criteris basats en el servei a la societat "i no de l'audiència a qualsevol preu", perquè "es corre el risc de fomentar, amb diners públics, el 'clickbait', els continguts escombraries o els discursos de polarització que vulneren el codi deontològic".

Finalment es fa una crida a periodistes, a editors, a la societat i a les administracions per construir a Catalunya un ecosistema mediàtic que es basi en el respecte al codi deontològic i al sistema d'autoregulació que garanteix el seu compliment.