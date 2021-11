Barcelona celebra aquest diumenge 21 de novembre la Cursa de la Dona, després d’un any d’aturada per la pandèmia. Aquesta edició estrena nou recorregut, de 8,2 quilòmetres, que passarà per diferents punts de la capital catalana.La carrera començarà a les 9.00 hores i tindrà diverses sortides per garantir la distància de seguretat.

El recorregut

Les 18.000 atletes inscrites començaran la competició a l’avinguda de la Reina Maria Cristina (a les fonts de Montjuïc) i finalitzarà a l’avinguda de Rius i Taulet. La marea rosa passarà per l’avinguda Paral·lel, carrer de Floridablanca fins al carrer de Calàbria, Gran Via de les Corts Catalanes fins a plaça Tetuan, passeig de Sant Joan, ronda de Sant Pere, plaça d’Urquinaona, ronda d’Universitat, carrer de Sepúlveda i carrer de Viladomat.

Afectacions en la mobilitat

Pel muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, les línies de bus 13, 46, 65, 79 i 150 quedaran sense circulació a l’avinguda Maria Cristina des del dissabte 20 novembre fins al dilluns 22.

A més, el dia de la competició, entre les 7.00 hores i les 15.00 hores, hi haurà línies que desviaran o limitaran el recorregut: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 79, 120, 121, 141, 150 i les rutes vermelles i blava de Barcelona Bus Turístic.

Per arribar al punt d’inici de la competició, TMB recomana l’ús de les línies 1 i 3 de metro (parada Espanya) i les línies de bus D20, D40, H12, H16, V9, 46, 52 i 65.