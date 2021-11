La Generalitat demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que validi l'ús del certificat covid per accedir a la restauració, els gimnasos i les residències de gent gran. Ara mateix només s'utilitza per a l'oci nocturn i els banquets amb ball. La voluntat del Govern és que aquesta ampliació de l'ús del passaport entri en vigor aquest divendres, és a dir, dijous a la nit.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que es tracta d'una mesura "per evitar noves restriccions", i ha remarcat que no obliga a la vacunació, ja que també es pot acreditar la no infecció amb un PCR o un test d'antígens. Aquesta situació arriba el mateix dia en què transcendeix que la Comissió de Salut Pública, on hi ha representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, es planteja elevar els llindars de risc de contagi de la covid-19 i tancar la restauració a les 23 h i l'oci nocturn a la 1 h.

El Govern prepara una resolució amb una vigència de 15 dies, però es podria allargar com passa en les mesures covid-19. La idea és que entri en vigor a partir de les 00:00 de divendres.

La portaveu del Govern ha ressaltat que estan preparant una petició al TSJC amb informes tècnics i basada en criteris epidemiològics i que estan "convençuts" que autoritzarà la mesura, preguntada per la decisió del tribunal superior del País Basc, que ha rebutjat el certificat.

Plaja ha sostingut que la mesura és necessària perquè Catalunya es troba en risc alt i ha argumentat que la incidència actual requereix més mesures: "El Govern ha defensat que només s'ampliaria l'ús del certificat si la incidència amenaçava determinats sectors i activitats amb noves restriccions que obliguessin a fer limitacions d'aforament o modificar horaris o suspendre activitats. Tornem a ser en aquest punt". La portaveu faran controls "aleatoris" per comprovar el compliment de la mesura en aquests espais.

Plaja ha assenyalat que la tendència a l'alça de la pandèmia des de fa unes setmanes és "preocupant" i que l'increment de casos s'està notant en el sistema sanitari, amb un augment de les visites a l'atenció primària i dels ingressos als hospitals. Plaja ha indicat que la incidència és "molt alta" en els infants, el grup d'edat que no es pot vacunar (menors de 12 anys), i que s'està enfilant en el grup d'entre 30 a 49 anys i ha afegit que l'"única dada positiva" és que avança la vacunació.

El virus s'expandeix

Aquesta situació es dona enmig d'un empitjorament de la situació epidemiològica a Europa, que també s'està fent notar a Catalunya. Aquest dimarts el Departament de Salut ha declarat 4 ingressats més per covid-19 (519) i 12 crítics més a l'UCI (119). En paral·lel, l'Rt ha baixat quatre centèsimes, fins a 1,42, mentre que el risc de rebrot continua a l'alça, puja 13 punts i ja se situa en 220. Salut ha declarat 1.561 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores.

Al Bages, l'expansió del virus també creix en la mateixa línia. En última setmana, hi ha hagut dues morts per covid a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El nombre d'ingressats ha passat de 14 a 31 i, a hores d’ara, hi ha cinc malalts a la Unitat de Cures Intensives. Això vol dir que el centre assistencial ha més que doblat el nombre d'ingressats amb relació a la xifra de fa set dies.

Davant el creixement de la incidència per la covid-19, l'OMS ha alertat aquest dimarts que Europa podria superar els dos milions de morts per covid-19 el març del 2022 si el ritme de contagis segueix la tendència actual. El dia d’avui, s'han superat ja el milió i mig de morts.