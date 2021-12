Les reaccions polítiques davant la intenció per part de la Generalitat de recuperar el toc de queda a Catalunya d’1 a 6 de la matinada a partir de dijous, limitar les trobades a un màxim de 10 persones, reduir aforaments a bars i restaurants i tancar l’oci nocturn no s'han fet esperar.

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, considera "estrany" dir que les mesures per fer front a la sisena onada arriben tard. "Ningú fa una setmana demanava a crits mesures", ha afegit en una entrevista a 'Ser Catalunya'. A més, segons Artadi, es tracta de restriccions recomanades pels metges "com han fet molts països europeus". Entén i veu "normal" que la ciutadania estigui "frustrada" i ha defensat que les restriccions són sempre "l'última mesura".

D'altra banda, ha assegurat que tots els actes del cap de setmana s'han fet amb les mesures en vigor. "Estic segura que no estaven pendents del PSC per prendre mesures", ha afegit en referència al congrés del partit de Salvador Illa.

Artadi ha remarcat que les mesures per fer front a la pandèmia "no venen políticament sinó per part del col·lectiu mèdic" i que arriben en un moment en el què "el sistema no aguanta més". En aquest sentit, ha recordat que hi ha una soca diferent, la òmicron, que fa que la protecció de la vacuna hagi caigut "en picat". I ha defensat que el sistema sanitari no estava preparat a cap país europeu perquè el "col·lapse" es veu a tot arreu.

El PSC dona el vistiplau

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, també s'ha posicionat a favor de les noves restriccions. Preguntat a SER Catalunya si les mesures arriben tard, Illa ha replicat que "arriben quan els experts que assessoren el Govern fan les recomanacions". L'exministre de Sanitat, que ha explicat que ha parlat amb el president Aragonès i amb el conseller Argimon sobre aquest assumpte, ha dit que no contradirà les decisions que pren l'executiu d'acord amb les autoritats sanitàries. Illa ha donat negatiu a un test PCR després d'haver estat en contacte amb la presidenta balear, Francina Armengol, que va donar positiu en covid.

Segons fonts del partit, Illa s'ha aïllat "per responsabilitat" després d'haver estat amb Francina Armengol, que va participar en el congrés extraordinari del PSC i va dinar amb el dirigent socialista dissabte. Les autoritats sanitàries li han indicat, apunten, que no cal confinament perquè el protocol no està vigent. De totes maneres, continuarà mantenint màxima prudència i prioritzant els actes telemàtics.

Vox prepara un recurs

Vox presentarà recurs contra les noves restriccions a Catalunya. El portaveu del partit d'extrema dreta al Parlament, Antonio Gallego, així ho ha explicat en una entrevista d'aquest dimarts al 'Cafè de les idees' de Ràdio4-RTVE. "El TC ens dona sistemàticament la raó", ha argumentat.

El diputat ha criticat les mesures que va plantejar ahir el Govern perquè "aturen" l'economia i "arruïnen" sectors com la restauració, el comerç, l'oci nocturn o els gimnasos. Gallego, que ha definit Vox com un partit "conservador" i no d'extrema dreta, ha demanat "una mica d'ordre". El portaveu ha advertit que les noves mesures "posaran en escac" molts sectors econòmics, i ha defensat que "tota feina és essencial".