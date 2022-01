Renfe cancel·larà una desena de trens de Rodalies al llarg d'aquest divendres per baixes de maquinistes que actualment són positius per covid, segons la companyia. A hores d'ara, Renfe té més de 40 conductors contagiats pel virus.

Segons fonts de l'operadora, s'està treballant internament per minimitzar les afectacions, que són puntuals, ja que els trajectes anul·lats són en les línies amb més freqüències i només representen una desena del miler que hi ha en un dia feiner. Es tracta de xifres inferiors a les del cap de setmana quan es van haver de cancel·lar fins a una trentena de trens per la mateixa raó i cobrir alguns trams puntualment per carretera.