El secretari General del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez, ha instat la Generalitat aquest dijous a retirar els peatges de les seves autopistes, entre els quals hi ha els de la C-16. Per aquest motiu, ha anunciat que presentaran una proposta de resolució al Parlament "denunciant la situació dels peatges de Catalunya i demanant la supressió d'aquests".

Rodríguez ha criticat que "ERC demanava fa deu anys una Catalunya lliure de peatges i avui que governa ha decidit que paguem els més cars d'Espanya". En aquest sentit, ha recordat que, tot i la retirada de les barreres dels peatges de les autopistes de concessió de l'Estat, els de la Generalitat continuen funcionant. "Només queden els patges de la Generalitat, com són la C-16 als Túnels de Vallvidrera, la C-16 de Sant Cugat a Manresa, la C-16 al seu pas pels Túnels del Cadí i la C32 de Castelldefels al Vendrell", deia.

"Per què per desplaçar-se de Manresa a Vilanova el cost de l'autovia va a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i per desplaçar-se de Manresa a Sant Cugat ho ha de pagar directament l'usuari?", s'ha preguntat.

Ha reclamat a la Generalitat que prengui mesures per a corregir aquesta situació, en considerar que "els catalans ja som els espanyols que paguem més i no perquè l'Estat vulgui agreujar els catalans, sinó per les decisions de la Generalitat de Catalunya".