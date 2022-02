La Comissió de l'Estatut del Diputat del Parlament es reunirà aquest dimecres a la tarda per decidir si cal mantenir o no l'escó al diputat de la CUP Pau Juvillà, que ha confirmat a Twitter que pateix càncer.

El meu padrí va morir, tal com deia ma padrina, "d'un mal dolent". Els meus pares li van posar nom: càncer. Aquests dies donant-hi tombs crec que també he estat presoner d'aquest tabú i m'he plantejat què havia de fer. pic.twitter.com/M8nEFCpWMp — Pau Juvillà (@pjuvilla) 2 de febrero de 2022

Les forces independentistes van acordar ahir dimarts frenar l'activitat del Parlament, a l'espera que es reuneixi la Comissió de l'Estatut del Diputat per pronunciar-se sobre l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) perquè li sigui retirat l'escó a Pau Juvillà abans que aquest divendres venci el termini concedit.

La reunió de la Comissió de l'Estatut del Diputat tindrà lloc a les 16.00 hores, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a Efe fonts parlamentàries, i en ella els grups independentistes preveuen donar resposta a la JEC.

Juvillà, secretari tercer de la Mesa del Parlament inhabilitat per no haver despenjat llaços grocs de l'edifici de la Paeria de Lleida en període electoral, va anunciar dilluns que frena la seva activitat política habitual per un problema "greu" de salut, encara que no renuncia al seu escó.

El seu missatge

Ahir dimarts Juvillà ja no va ser present a la reunió de la Mesa perquè havia de sotmetre's a unes proves mèdiques a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i avui ha confirmat el seu diagnòstic: "El meu avi va morir, tal com deia la meva àvia, 'd'un mal dolent'. Els meus pares li van posar nom: càncer. Aquests dies donant-li voltes crec que també he estat presoner d'aquest tabú i m'he plantejat què havia de fer", ha escrit a Twitter.

"Ara, setmanes amb un tractament amb possibilitats, més proves i a esperar resultats. Això és tot, al marge d'agrair sincerament les mostres de suport. Fa uns dies a Twitter algú criticava que es parli de batalla contra el càncer. No hi entraré. L'important és estar animat i fort", ha afirmat.