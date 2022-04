El sorteig de la Grossa torna per repartir diners amb motiu de la Diada de Sant Jordi. La loteria, convertida en un clàssic, se celebra el dies després de la festivitat catalana per fer-lo coincidir amb el 30è aniversari de la instauració de la Loteria de Catalunya. Però, quins són els guanyadors de l'edició del 2022? El premi gros, dotat de 2.000.000 euros, se l'emporten el 53894 i la sèrie 18. Aquelles persones que hagin comprat el 53894 però tinguin una sèrie diferent rebran 50.000 euros.

El segon premi, de 20.000 euros, es repartirà entre els compradors del número 24125. El tercer, amb una recompensa de 10.000 euros, se l'ha endut el 53347. Totes les butlletes acabades en 4, com el premi extraordinari, seran premiades amb 5 euros, així com les acabades en 8, que és el segon reintegrament de la grossa.

El número del primer premi, el 53894, també ha guardonat altres bitllets. El 53893 i el 53895 rebran 2.000 euros per butlleta. Els acabats en les quatre últimes xifres (3894), rebran 500 euros per número, els acabats en 894 rebran 100 euros i els acabats en 94 seran premiats amb 30 euros per butlleta. Finalment, els acabats en 4 rebran 5 euros per butlleta.

A partir d'aquest 27 de març, els afortunats tenen 90 dies per poder cobrar el premi.