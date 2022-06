La Generalitat convocarà dilluns a alcaldies i consells comarcals del Pirineu per presentar-los una proposta tècnica pels Jocs d'hivern del 2030, amb la candidatura de Catalunya en solitari. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, aquest dijous a Rac1, on ha insistit que el país està "preparat" per tirar endavant el projecte.

Ara bé, Vilagrà ha admès que tot depèn del COE, que no ho veu "factible". "No volem perdre opcions i hi serem tant el 2030 com el 2034", ha afegit. La consellera ha reiterat que la consulta a les comarques afectades es farà quan la candidatura en solitari estigui "configurada". Vilagrà ha carregat contra el president d'Aragó, Javier Lambán, per tallar les comunicacions amb la Generalitat.