Les divisions internes a Junts sobre la continuïtat o no del partit al Govern afloren a poques hores de l'inici de la consulta. El partit obrirà la votació telemàtica aquesta nit a les 12h i els afiliats tindran fins divendres a les cinc de la tarda per dir si volen mantenir-se a l'executiu, marxar o si prefereixen deixar el vot en blanc. El secretari general de Junts, Jordi Turull, no s'ha posicionat al respecte, tot i que dilluns va assegurar que traslladaria a la militància la seva postura. Ara bé, aquest dimecres al matí la sindicatura electoral de Junts ha demanat a "càrrecs interns", "òrgans col·legiats" del partit i "representants a les institucions" que es mantinguin "neutrals".

En un comunicat enviat aquest matí, l'òrgan que supervisa el procés ha instat aquestes persones a abstenir-se "d’utilitzar aquests càrrecs per afavorir qualsevol de les opcions de la consulta". Ara bé, diversos membres del partit ja s'han posicionat sobre el pacte d'ERC.

Turull no es mulla

El secretari general de Junts, Jordi Turull, no farà finalment públic el seu posicionament sobre si el partit ha de marxar del Govern o quedar-s'hi. "La neutralitat reclamada per la Sindicatura Electoral la poso al servei de la cohesió i l'enfortiment d'aquest gran projecte col·lectiu que és Junts", ha afirmat a través del seu compte de Twitter.

Aquests dies no he parat de parlar amb afiliats i afiliades, escoltant i donant la meva opinió. Volia esperar la sessió de control d’avui al #Parlament per fer pública la meva posició definitiva però atesa l’apel·lació de la Sindicatura Electoral, com a Secretari Gral no ho faré — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 5 de octubre de 2022

Segons ha dit, volia esperar la sessió de control al ple del Parlament per explicar la seva posició definitiva però no ho farà atesa la petició de la Sindicatura Electoral i tenint en compte que és el secretari general del partit. Turull ha afegit que tothom, amb independència del seu posicionament, li ha deixat clar "el compromís de continuar fent créixer Junts".

Borràs demana marxar

Poc després del comunicat de la sindicatura electoral, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha anunciat que votarà en contra de la continuïtat de Junts al Govern perquè considera que l'executiu "ha decidit no liderar la independència". Així, ha defensat "un projecte lliure per tornar a encarrilar Catalunya en el camí del mandat de l'1-O". "És un pas imprescindible per recuperar la credibilitat i una proposta política de canvi de rumb a l'independentisme", sosté.

Majoria de consellers volen continuar

Tots els consellers de Junts membres del partit, excepte Gemma Geis, volen continuar al Govern. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, està fent campanya activa pel sí. "Abandonar el Govern a vuit mesos de les municipals és un salt al buit", va dir dimarts en un acte amb alcaldes i càrrecs electes de les comarques gironines per defensar que JxCat continuï al Govern. Aquest dimecres ha avisat en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio' que Junts cauria "en la irrellevància política" si marxa de l'executiu.

Partidari de quedar-se al Govern, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha garantit, però, aquest dimecres que si guanya l'opció de trencar amb ERC a la consulta, ell continuarà militant al partit i deixarà "immediatament" l'executiu.

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts) i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, també han defensat aquest dimecres que Junts es mantingui al govern per no "trencar" la majoria independentista i ser "més útil" per aconseguir la secessió.

En canvi, la consellera d'Universitats, Gemma Geis, ha indicat de manera indirecta la seva oposició a continuar al Govern. "Si no complim els pactes de govern i no els defensen a Madrid, no em veig capaç de continuar com a consellera", ha dit aquest dimecres al matí al ple del Parlament. Així, la sindicatura ha demanat aquesta neutralitat quan gairebé tots els consellers ja s'han pronunciat sobre la consulta.

Sense carnet del partit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no s'ha pronunciat sobre la consulta.

L'expresident Artur Mas i l'exsecretari general de Junts Jordi Sànchez veuen possible reconduir la situació i s'inclinen per mantenir l'acord de Govern amb ERC.

El portaveu aposta per sortir

En un article que publica 'El Punt Avui' aquest dimecres, el portaveu de Junts, Josep Rius, s'ha pronunciat obertament favorable a marxar del Govern davant "l'immobilisme" d'ERC per complir el pacte. Un article que l'expresident de la Generalitat i expresident de Junts, Carles Puigdemont, ha retuitat.

Perfils pròxims a Borràs, com el diputat Jaume Alonso Cuevillas, també han defensat clarament el trencament amb ERC o d'altres, com els vicepresidents del partit, Francesc Dalmases i Aurora Madaula, han retuitat missatges en aquest sentit.

Quadres locals defensen la permanència

El responsable de política municipal de Junts, regidor de Sallent i membre de l'executiva, David Saldoni, aposta per la permanència del partit al Govern. En una piulada a Twitter, Saldoni demana donar "una nova oportunitat" al pacte amb ERC per "liderar les polítiques" que acostin Catalunya a la independència.

Davant el debat democràtic de @juntsxcat, exposo alguna pregunta i 10 raons que a mi em pesen molt.

Quina posició és més útil per la gent?

Com fem Catalunya més forta?

Què ens acosta més a la independència?



⬇️ obro fil — David Saldoni🎗🎗 (@davidsaldoni) 4 de octubre de 2022

Alguns quadres locals del partit, com els representants de Junts al Maresme, també s'han posicionat en aquest sentit. En el seu cas, signant un manifest on demanen a la militància que voti afirmativament per aquesta opció en la consulta interna que el partit celebra entre dijous i divendres per decidir el seu futur a l'executiu. En aquest sentit, els representants de Junts al Maresme recorden que en moments "extremadament complicats sempre s'ha imposat la voluntat de no trencar l'independentisme" i volen que així continuï sent.

Simbologia de Junts

Borràs ha anunciat aquest dimecres al migdia que votarà en contra de la continuïtat de Junts al Govern perquè considera que l'executiu "ha decidit no liderar la independència". Ho ha fet a través d'un missatge d'àudio enregistrat a Twitter, amb una fotografia on apareix ella en un faristol amb el logotip oficial del partit.

Per responsabilitat, per coherència i per respecte als afiliats i votants de @JuntsXCat i a tots els votants independentistes del 14F votaré NO a quedar-nos en un govern que hem certificat que no avança nacionalment i per tant tampoc garanteix el nostre progrés com a societat 👇🏽 pic.twitter.com/YFMD48SYib — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 5 de octubre de 2022

Just després, la sindicatura electoral de Junts ha emès un nou comunicat: "En algunes imatges que acompanyen aquests posicionaments personals a les xarxes socials, hem pogut detectar la utilització de la simbologia oficial de Junts, com ara el logotip o el color, fet que pot induir a confusió i portar a pensar que són posicionaments oficials".

La sindicatura ja havia demanat neutralitat als seus càrrecs. Borràs, però, ha anunciat després el seu 'no' a la consulta -cosa que no ha fet el secretari general del partit, Jordi Turull.