El sindicat Unió de Pagesos està negociant amb el Ministeri d'Agricultura compromisos per als greuges que pateix el sector, i que si es concreten permetrien aixecar el tall de l'AP-7 i l'N-II a Pontós (Alt Empordà). Com a mínim, però, això no serà abans de la tarda, perquè el portaveu del sindicat, Narcís Poch, ja ha deixat clar que els manifestants es quedaran a dinar damunt la calçada de l'autopista. El gest que d'entrada reclama la pagesia, ha concretat Poch, és tenir "una reunió al més alt nivell" amb el titular del ministeri, Luis Planas. Ara per ara, al tronc de l'autopista hi ha un centenar de pagesos que esmorzen, envoltats dels tractors que han plantat a l'AP-7 i de les barricades (algunes de les quals fumegen).

El portaveu d'Unió de Pagesos a les comarques gironines ha explicat que aquest dimecres s'estan mantenint dues converses amb l'administració. Les primeres es fan a Vic, on els representants del moviment Revolta Pagesa es reuneixen amb la Generalitat per avançar "més en ferm" amb els compromisos que el Govern va adquirir la setmana passada a Palau, durant les protestes que van culminar amb les marxes lentes de centenars de tractors fins a Barcelona. Ferit un motorista en xocar amb un arbre d'una barricada de les protestes dels pagesos a l'N-II Les segones, de les quals en dependrà allargar els talls a Pontós, les estan portant a terme representants de la mateixa Unió de Pagesos amb representants del Ministeri d'Agricultura. Narcís Poch ha reiterat que el sector reclama "compromisos" per permetre posar fi al bloqueig de l'AP-7 i l'N-II a l'Alt Empordà. I que, d'entrada, allò que veurien com "un acord de mínims" és tenir una reunió directa "al més alt nivell" amb el ministre. "Depenent del què en surti, si els resultats són positius, nosaltres potser farem un gest de bona voluntat", ha afirmat Poch, en referència als talls a l'autopista i a la nacional (on durant la nit els agricultors han entravessat arbres talats). Els pagesos, però, no esperen que arribi cap concreció fins al migdia. I, per tant, el portaveu d'Unió de Pagesos ja ha avançat que "segur que avui ens quedem a dinar aquí". De fet, ja tenen la fideuada encarregada. De moment, al damunt de l'AP-7 hi ha un centenar de pagesos que estan esmorzant. A l'autopista s'hi mantenen els tractors i les barricades (fetes amb pneumàtics, deixalles i arbres talats). El tall tant de l'autopista com de la nacional en aquest punt de l'Alt Empordà ja fa 24 hores que dura. S'aixeca el bloqueig al Port de Tarragona Els pagesos han aixecat aquest dimecres al matí el bloqueig que han fet durant 24 hores a l'accés del port de Tarragona. Després d'una breu assemblea celebrada a quarts de deu han decidit complir amb la previsió inicial d'estar-se un dia a l'A-27 i la seixantena de tractors que han passat la nit al ras han anant tornant progressivament cap a casa. El trànsit a la carretera s'ha restablert poc després de dos quarts d'onze i els camions ja poden entrar a la infraestructura portuària. Un d’ells és el Sergi Martin, responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos, qui ha assegurat a l’ACN que la nit “ha estat cansada” i “amb molt de fred”.