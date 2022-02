Sobre la botzina, però amb gol final a favor del Govern. El Congrés vota aquest dijous per aprovar la reforma laboral, el projecte estrella de Yolanda Díaz, la norma que per a Unides Podem bé valia una legislatura i l’entrada al Gabinet. El text que encarna el pas de l’equador de la legislatura per a Pedro Sánchez i la mesura icona dels compromisos contrets amb Brussel·les a canvi dels fons europeus. Tot això convergia en un reial decret llei de 54 pàgines, producte de l’acord amb la patronal i els sindicats, que aquest 3 de febrer aconseguirà la necessària convalidació del Congrés per continuar vigent i enterrar, ja sí, la legislació del PP del 2012. El 'sí' de PDECat i UPN ho farà possible. En aquest article pots consultar totes les novetats de la reforma laboral.

Els 176 vots els aporten el PSOE (120 diputats), Unides Podem (34), Ciutadans (9), Més País (2), Compromís (1), Terol Existeix (1), Coalició Canària (1), Nova Canàries (1), el PRC (1) i els dos últims partits a sumar-s’hi, el PDECat (4) i UPN (2). En el no se situen el PP (88), Vox (52), ERC (13), PNB (6), Bildu (5), Junts (4), la CUP (2), el BNG (1), Fòrum Astúries (1) i l’exdiputat de Cs Pablo Cambronero.

El bipartit salva el seu decret, però no és una jornada feliç a la Cambra baixa. La votació, agafada amb pinces i fruit de delicats equilibris, deixarà moltes ferides. Es trenca la majoria d’investidura i qualla una suma alternativa en què convergeixen dretes i esquerres i que alimenta el fantasma de la geometria variable tan anhelada per Sánchez i que tant desagrada a UP. Per a Díaz és, de fet, un èxit molt amarg, perquè la seva pretensió d’agrupar els socis habituals al voltant del seu projecte emblemàtic naufraga.

Díaz retreu a ERC que no parlés de «continguts» en la negociació de la reforma laboral: «No és fum»

De fet, la vicepresidenta segona del Govern ha pujat a la tribuna del Congrés, com ella mateixa reconeixia, amb pesar, entristida perquè la «norma més important de la legislatura se substanciï en debats superficials», en el «camp de les rivalitats partidistes». Perquè la discussió del text se li va enredar gairebé des del primer dia: els socis habituals no van atendre els seus arguments. Van avançar el cop de porta i no s’han mogut d’aquí. La negociació es va mantenir oberta fins poc abans de l’arrencada del ple, però sense èxit. ERC i el PNB en quedaven fora. Es trencava, i ja es confirmava, la majoria de la investidura, just l’escenari que més odiava Unides Podem. Díaz ha intentat carregar-se de raons, sobretot davant ERC: la reforma laboral no és «fum», no és «maquillatge». És la primera legislació «en 40 anys» que es mou «nítidament» en la direcció de «recuperar i garantir els drets laborals». I ho és malgrat que els republicans no han volgut parlar, ha denunciat, sense esmentar-los, de «continguts». Al contrari que el PNB, malgrat que també rebutja el text.

El PP defensa el seu ‘no’ a la reforma laboral perquè la considera «objectivament dolenta»

El Partit Popular ha defensat el seu ‘no’ a la reforma laboral perquè considera que suposa un canvi «objectivament dolent» del mercat de treball. La nova reforma laboral, pactada per l’Executiu amb sindicats i empresaris, deroga, en part, la que va aprovar el PP amb la seva majoria absoluta el 2012. La portaveu del grup parlamentari, Cuca Gamarra, ha pujat a la tribuna a argumentar el rebuig dels populars. El seu cap de files, Pablo Casado, no ha acudit a veure el debat. Gamarra ha afirmat que són modificacions legals que «corren just en sentit contrari a les noves realitats del mercat de treball». L’acord del diàleg social suposa, ha dit, «un retrocés». «El PP ni transigeix ni contemporitza ni es resigna quan està en joc l’ocupació dels treballadors», ha afegit.

Nogueras (Junts): "La reforma exclou el 99,8% del teixit empresarial català"

La portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, ha criticat que la reforma laboral està basada en un diàleg social que "ignora completament els treballadors, autònoms i pimes de Catalunya". "Exclou el 99,8% del teixit empresarial català", ha lamentat Nogueras aquest dijous en la intervenció en el debat a la cambra baixa. Per això, la portaveu de Junts a Madrid ha defensat el 'no' de la formació. Segons Nogueras, el text és un "pedaç" i ha acusat el govern espanyol "d'haver-se plegat als mateixos que el PP". La portaveu de JxCat ha denunciat que no es tornen competències a Catalunya ni es respecta el marc català de relacions laborals. "El diàleg social a Espanya no parla català", ha remarcat.

Arrimadas: "Triomfa la sensatesa davant del sectarisme"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha celebrat que amb el suport del seu partit a la reforma laboral ERC i EH Bildu "han perdut poder de negociació". "Gràcies a Cs perden Bildu i ERC", ha reivindicat aquest dijous en la intervenció en el debat a la cambra baixa. Arrimadas ha reivindicat que "triomfa la sensatesa davant del sectarisme" per la "responsabilitat" de la formació que presideix. "Cs és un partit sensat amb sentit d'estat en els moments importants", ha argumentat Arimadas, que ha opinat que és de "sentit comú" que l'acord del govern espanyol amb els agents socials tiri endavant.

El PNB a Díaz: "Els consensos no s'imposen"

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha justificat aquest dijous el 'no' de la seva formació recordant que malgrat que el PNB "valora" els acords assolits a la reforma laboral, "els consensos no s'imposen". Ha recordat a la ministra de Treball que el PNB "no ha enganyat ningú" plantejant des del primer moment que calia atendre a l'àmbit de relacions laborals del País Basc. "Ho vam advertir i vam anar expressament a Moncloa a dir que per nosaltres hi havia de ser encara que fos posteriorment", ha recordat Esteban, però "el govern espanyol ni tan sols ho ha intentat".

Suport de partits minoritaris

El diputat de Terol Existeix, Tomás Guitarte, ha defensat el vot a favor de la reforma laboral "per l'origen i naturalesa" de l'acord, que neix del "consens" amb els agents socials la qual cosa veu un "avenç" per a l'estat espanyol.

El diputat del Partit Regionalista (PRC), José María Mazón, ha opinat que és "incomprensible" el vot en contra d'un acord tripartit que és "positiu per a tots". Mazón ha justificat el 'sí' per "coherència" i ha dit que tombar la reforma laboral seria estar "allunyats de la societat".

El diputat de Nova Canàries (NC), Pedro Quevedo, ha subratllat que la reforma laboral suposa un "avenç" en continguts i procediment en relació amb la de 2012, encara que calgui continuar treballant en més aspectes del mercat laboral.

Des de Coalició Canària, la diputada Ana Oramas ha defensat que cal "acceptar" l'acord del diàleg social.