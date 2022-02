Vuit dies després de la votació més polèmica de la història recent del Congrés i del vot més controvertit dels que hi ha hagut en els últims anys, els serveis jurídics de la cambra baixa han completat l’informe demanat per la presidenta, Meritxell Batet, per deixar constància del que va passar amb tota mena de detalls. El diputat del PP Alberto Casero, que per error es va posicionar a favor de la convalidació de la reforma laboral, cosa que en va suposar la salvació, va emetre el vot telemàtic «en temps i forma, completant el procés a les 17:46:59 hores del dijous 3 de febrer» i «no es va produir cap incidència tècnica».

L’informe afegeix: «De fet, i tal com s’ha pogut comprovar per la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions [...], després de l’estudi exhaustiu de les traces registrades en els servidors amb l’activitat durant la sessió, no s’observa ni error informàtic ni fallada en el sistema durant el procés de votació, i es registra la votació del Sr. Casero en els termes en què va ser emesa». Ni tan sols en va demanar cancel·lació. Qui és Alberto Casero, el diputat que ha salvat per error la reforma laboral? La conclusió és contundent i deixa en evidència el PP i el mateix diputat: «Queda, per tant, descartat que es produís un error tècnic, en canvi s’ha d’imputar a un error material del diputat que el vot emès no coincidís amb la que era la seva voluntat». El PP portarà la votació al TC La portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamara, ha anunciat aquest divendres que tant la seva formació com el diputat popular Alberto Casero han presentat recursos d'empara davant el Tribunal Constitucional pel que consideren que és una vulneració del dret de Casero a la participació política. Els populars creuen que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va "alterar la voluntat majoritària de la cambra" quan va impedir que Casero corregís el vot que havia emès telemàticament. Els lletrats del Congrés, però, han aprovat un informe on neguen cap vulneració i avalen l'actuació de Batet, perquè no hi va haver error informàtic i que el vot és "irrevocable" i no es pot repetir.