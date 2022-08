La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, ha assegurat aquest dilluns que l'executiu no retirarà ni modificarà el decret per al pla d'estalvi energètic. Així ho ha garantit en una atenció a mitjans després de la reunió de la Conferència Sectorial d'Energia, on diverses comunitats li han demanat que es retiri el decret, de la mateixa manera que ho han fet diversos dirigents del PP els darrers dies. Ribera ha recordat que el decret ja està en vigor –des de la seva publicació al BOE-. A banda, ha descartat que hi hagi cap ajornament de l'entrada en vigor de les mesures, com havien demanat algunes comunitats com Catalunya.

Ribera sí que ha dit que el decret contemplarà excepcions per als establiments que per la seva normativa sectorial requereixin un tractament tèrmic diferent, com podrien ser els forns o els espais que necessitin ser refrigerats. També s'adapta les normes per als centres de treball amb personal en moviment, que tindran la limitació en els 25 graus, com ja s'havia anunciat. A banda, després que diverses comunitats autònomes –Catalunya entre elles- hagin demanat més flexibilitat en les mesures pel poc marge de temps i per les reformes que caldrà en alguns locals que no compleixin les condicions, Ribera ha dit que "s'ha de respondre amb flexibilitat" en aquests casos. De totes maneres, no ha concretat com es materialitzarà aquesta flexibilitat, i sí que ha remarcat que el decret no es modificarà i per tant no inclourà més excepcions. La ministra ha subratllat que la intenció del pla és l'estalvi energètic i ha insistit que en cap cas es busca la sanció o l'incompliment de les mesures, sinó que l'objectiu és "facilitar el compliment". En aquesta línia, ha dit que serà important el paper de les comunitats autònomes i de els administracions competents en l'orientació dels afectats per saber si s'adeqüen a la normativa. D'altra banda, Ribera ha recordat que al setembre està previst presentar el pla de contingència per a l'estalvi energètic, que ha d'incloure més mesures de pes. La ministra ha convidat les comunitats autònomes i els partits a fer-los arribar propostes per escrit abans del 31 d'agost perquè puguin ser valorades i incloses al pla. Sobre les declaracions de diversos dirigents del PP, que els darrers dies han exigit la retirada del pla i una reunió de presidents, Ribera ha dit que aquests discursos "no ajuden a tranquil·litzar ni a facilitar res" i s'ha mostrat confiada que la majoria d'espanyols "s'adonen de la situació" i entenen que reduir el consum d'energia "permet enfrontar el xantatge de Putin".