UNICEF Espanya defensa la gratuïtat dels articles i serveis relacionats amb l'educació obligatòria, com són els llibres de text, el menjador i el transport escolar, especialment per a les llars amb menys ingressos, perquè les famílies no s'hagin d'endeutar i aquest cost no suposi "un obstacle per a l'exercici del dret a l'educació", argumenta. En un comunicat enviat aquest dilluns, l'organització alerta que la pujada de preus dels últims mesos fa que aquest sigui un inici de curs "complicat" per a les famílies i demana mantenir l'increment de la dotació per a beques i ajudes a l'estudi, ampliar-ne l'abast i els criteris d'equitat en la concessió.

José Maria Vera, director executiu d'UNICEF Espanya, adverteix que el panorama de la tornada a l'escola és "preocupant". En declaracions recollides per l'organització, Vera assenyala que el fort augment del preu dels productes en paper, unit a la inflació dels aliments, els fa preveure "pujades importants del cost dels llibres, el material escolar o els serveis de menjador".

La tercera crisi per a molts adolescents

El director executiu alerta que aquesta és la tercera crisi que pateixen molts adolescents a l'estat espanyol i que encara no hi ha "una eina d'ajuda bàsica per a totes les famílies amb infants, tot i l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o la Garantia Infantil Europea (GIE). L'organització indica que el risc de pobresa i exclusió social dels menors a l'estat espanyol és del 33,4% i que hi ha més de 889.000 infants en situació de carència material i social severa, segons les últimes dades de l'Enquesta de Condicions de Vida 2021. A Catalunya, el 31,8% dels infants i adolescents es troben en risc de pobresa o exclusió social.

UNICEF situa l'atenció a la salut mental dels infants com una de les prioritats. L'agència de les Nacions Unides demana que els centres educatius i els mateixos infants comptin amb eines per atendre el benestar emocional, així com que el sistema educatiu disposi de més recursos especialitzats. L'organització recalca que els infants i adolescents "han d'aprendre en entorns segurs, protectors i inclusius" i que cal tenir en compte als grups especialment vulnerables, com les víctimes de violència, les famílies en risc de pobresa o els infants migrants i refugiats.

Per a l'organització, un altre dels grans reptes és l'educació dels infants refugiats, per obstacles com poden ser la barrera lingüística o la falta de materials adequats. UNICEF avisa que la situació socioeconòmica de les famílies ucraïneses que ja estaven a l'estat espanyol i que han acollit familiars és cada cop més vulnerable, fet que "repercutirà en l'escolarització dels infants". L'organització creu que la resposta per a l'escolarització ha estat "àgil" i "positiva" però que continua sent "necessari comptar amb recursos addicionals per facilitar i garantir la protecció social d'aquestes famílies".

A banda d'això, durant el curs 2022-23 s'ha d'implantar als centres educatius la figura del coordinador de benestar i protecció, segons estableix la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència davant la Violència (LOPIVI), per prevenir i detectar la violència en l'àmbit escolar, com situacions d'assetjament, entre altres. El director executiu demama que aquesta figura "no quedi en paper mullat" i que les administracions i els centres garanteixin que els coordinadors comptin "amb mecanismes necessaris per exercir la seva tasca de forma adequada".