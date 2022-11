Pocs minuts abans de començar les votacions de les seccions, ERC ha confirmat finalment el 'sí' dels 13 diputats de la seva formació als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2023. Els comptes es voten aquest migdia un cop incorporades al llarg d'aquesta setmana les diverses esmenes que el govern espanyol ha pactat amb els grups. Amb el 'sí' d'ERC, els comptes de Sánchez assoleixen el suport de prop de 188 vots, molt per sobre de la majoria absoluta (174). L'acord amb ERC –que s'ha negociat en paral·lel a la reforma de la sedició- inclou el traspàs de 900 milions d'euros a la Generalitat per infraestructures pendents.

El govern espanyol ha anat tancant en les últimes hores acords amb diversos grups que donaran suport a l'executiu i que garanteixen una àmplia majoria a favor dels comptes.

El sí d'ERC es donava ja per fet des de fa dies. En la seva intervenció a l'hemicicle, el portaveu d'ERC ha destacat alguns dels acords assolits en les últimes hores. ERC ha tancat la paralització de les tasques de la molt alta tensió a Girona, 20 milions d'euros més per a la salut bucodental, i la transferència de quatre casernes de la Guàrdia Civil abandonades, entre les quals hi ha la de Sabadell, Sant Quintí de Mediona, i Vilafranca del Penedès.

"Això és el que fa ERC a canvi dels seus vots", ha afirmat Rufián, que ha assegurat que la seva formació està "farta de lluitar en la moral i perdre", i ara ho fa també "en la utilitat". Per això ha criticat els qui creuen que "és molt més valent protestar des d'un sofà que negociant des de l'escó".

Amb el 'sí' d'ERC, voten a favor dels pressupostos el PSOE (120 diputats), Podem (33), ERC (13), PNB (6), Bildu (5), el PDeCAT (4), CC (2), Més País (2), Compromís (1), l'exdiputada de Podem María Pita i el PRC (1). En total 188 vots, molt per sobre la majoria absoluta a la cambra (174).

El bloc del 'no' suma 160 diputats. Són el PP (88), Vox (52), Cs (9), els exdiputats de Navarra Suma (2), Junts (4), CUP (2) Foro Asturias (1), l'exdiputat de Cs Pablo Cambronero i Terol Existeix (1). El diputat del BNG ha anunciat una abstenció als comptes.

900 milions per a infraestructures

Les esmenes acordades entre ERC, el PSOE i Podem suposen la creació d'un mecanisme que ha de garantir que s'executen les inversions de l'Estat a Catalunya. Segons aquest acord, l'Estat transferirà a la Generalitat els fons per a realitzar obres en infraestructures claus a Catalunya en l'àmbit ferroviari i de carreteres, per un valor total de prop de 900 milions d'euros.

Entre els convenis signats es troben l'execució de les actuacions al Maresme derivades de la cessió de la N-II, amb una aportació plurianual de l'Estat de 384 milions d'euros. També un conveni per actuacions de millora de la connectivitat de l'AP2 i l'AP7, amb una aportació plurianual que arriba fins als 250M d'euros.

D'igual manera, segons ERC, es farà efectiu un conveni per a l'execució de l'Eix Pirinenc amb una partida plurianual de 260 milions d'euros. Finalment, s'ha signat també un acord per a l'execució d'intercanviadors entre la xarxa ferroviària de titularitat estatal i la de la Generalitat.

ERC també ha acordat amb el govern espanyol altres partides, com l'aportació estatal de 40 milions d'euros a l'Autoritat de Transport Metropolità per finançar el transport de viatgers, 60 milions d'euros per al Catalunya Media City, 7 milions d'euros per a la investigació científica, o 43 milions d'euros per actuacions de transició energètica en edificis dels Mossos d'Esquadra i la renovació de la flota de vehicles.

A més l'Estat transferirà a la Generalitat el deute de 273.000 euros pel suplement català del BOE, i s'ha tancat un acord polític per al traspàs de la gestió del Delta de l'Ebre, on s'impulsarà una comissió bipartita i una taula de treball per a l'estudi de les inversions necessàries per a la conservació del Delta.

També s'han afegit 24 milions d'euros per a les comunitats autònomes per garantir el finançament necessari a la Generalitat per a desenvolupar el pla bucodental incorporat a la cartera del sistema nacional de salut.