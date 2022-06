El brutal assassinat d’una jove estudiant egípcia, que va ser apunyalada per un company amb qui va rebutjar casar-se, ha despertat una onada de condemna i indignació a Egipte, un país on cada any moren centenars de dones a conseqüència de la violència de gènere.

La víctima, Nayera Ashra, de 20 anys, va ser assassinada diumenge davant de la universitat de Mansura, al delta del Nil, després que fos amenaçada de mort per un company si no acceptava casar-se amb ell. Davant la seva negativa, el jove la va apunyalar a l’estómac i al coll.

«No es tracta d’un assassinat qualsevol, sinó que és la continuació d’una sèrie de violències i crims comesos contra les dones a Egipte», va dir en un comunicat l’ONG Al Mawqef Al Masry.

#JusticiaperaNayera

Usuaris a les xarxes socials també van expressar la seva indignació per aquest nou assassinat i van fer virals etiquetes com a «Justícia per a Nayera» o «Pena capital per a l’assassí de Nayera», a més de compartir els seus temors de patir violència en aquest país africà.

La Fiscalia va ordenar aquest dilluns la detenció de l’acusat per «assassinat premeditat», identificat com Mohamed Adel, que va admetre haver comès el crim, segons un comunicat del Ministeri Públic.

Nayera va ser víctima de l’«assetjament permanent» del jove, que insistia a casar-se amb ella malgrat que va fer un jurament davant la família i els veïns de «no agredir-la», segons el comunicat.

El 2021 es van registrar 813 casos d’agressió, entre els quals 296 assassinats, unes dades obtingudes de mitjans locals i comunicats del Ministeri Públic a causa de la falta d’estadístiques al país africà, segons l’Observatori de Crims de Violència contra les Dones a Egipte.

«Les dones a Egipte són víctimes de genocidi per la seva identitat social», va dir l’activista Ghadeer Ahmed en xarxes socials.

Penes endurides

El juliol del 2021 el Parlament egipci va endurir les penes per als delictes de violència contra les dones, tot i que diverses ONG locals i internacionals asseguren que no és suficient per frenar aquesta xacra.

El 99,3% de les dones a Egipte han sigut assetjades o assaltades sexualment en algun moment de les seves vides, segons les Nacions Unides.