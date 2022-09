La consulta popular sobre la nova Constitució dona a Xile una mena de veredicte previ més enllà de les urnes: part important dels que defensen l’opció «aprovo» com la de «rebutjo» s’han compromès a negociar una sortida política que permeti «millorar» la Carta Magna redactada per una convenció paritària, en cas que s’imposi el «sí», o establir les bases per a un nou procés constituent, si aquesta alternativa és derrotada.

«Estem construint un país en unitat, independentment de quin sigui el resultat», va dir el president Gabriel Boric en el moment de votar. «Aquest és un moment històric del qual crec que és molt important, que totes i tots, independentment de la nostra opció, ens sentim orgullosos, perquè en els moments difícils que passem prenem com a opció, com a camí per resoldre les nostres diferències, avançar en més democràcia, i mai en menys», ha assenyalat. Boric va al·ludir a la manera en què Xile va canalitzar les energies de l’esclat social a través d’un nou text fonamental. «El rol que jugaré com a president, el nostre Govern, i que ens esforçarem en conjunt amb tots vostès, és a trobar-nos com a país, a avançar en justícia, igualtat, en més desenvolupament i creixement per a tots i totes».

«Tots i totes junts»

El secretari general de la Presidència, Giorgio Jackson, va repetir els mateixos conceptes i van ser escoltats amb atenció. «Dilluns, hem d’estar tots i totes junts mirant que el nostre país millori la qualitat de vida per a totes i tots els ciutadans». Jackson sol ser el pont que comunica amb sectors de l’oposició de dretes disposats a asseure’s a conversar.

Piñera, Lagos i Bachelet

A l’hora d’emetre el seu vot, l’exmandatari Sebastián Piñera, que el 2019 va haver d’afrontar les grans protestes i mobilitzacions, va allargar la mà a aquesta possibilitat d’un acord. «Nosaltres tenim un compromís per una nova i bona Constitució, i aquest compromís el complirem». Piñera sap que una eventual reticència de la dreta a continuar el camí constituent en cas que perdi l’«aprovo» representaria obrir una altra vegada la porta al conflicte social. «Diguem les coses com són, fa massa temps que tenim divisions, confrontació, violència, inseguretat, i el que Xile necessita és més pau, més unitat, perquè només d’aquesta manera podem construir la casa de tots».

Els xilens van acudir a les urnes en un clima de polarització que s’emparenta als moments de més divisió, com el plebiscit de 1988 que va segellar la sort del dictador Augusto Pinochet o les últimes eleccions que van permetre a Boric habitar el palau de la Moneda. «Havia de ser una festa de retrobament i tenim una odiositat inviable», va dir el també exmandatari Ricardo Lagos. En aquest sentit, va remarcar que si s’imposa l’«aprovo», immediatament «caldrà treballar els temes a reformar». Si la victòria fos per al «rebutjo», «es veurà com continuar amb el procés». I va afegir: «Estic disponible per al que sigui necessari, però aquesta disponibilitat en el que ve a partir de demà respon al que decideixi el president».

Des de Ginebra, l’expresidenta Michelle Bachelet va sintonitzar amb els mateixos anhels i inquietuds. Més enllà d’haver defensat en una publicitat l’«aprovo» sap que el «dia després» de la consulta inclou al calendari un acostament de posicions. «Siguem capaços d’asseure’ns a conversar sense exasperacions. Entenent que tenim diferències, hi ha opinions diferents, però que sapiguem com treballem aquestes diferències, perquè Xile és de tots nosaltres».