El nou rei d'Anglaterra, Carles de Gal·les, ha lamentat "amb la més gran tristesa" la mort de la seva mare, la fins ara reina Elisabet II, aquest dijous a la tarda. En un comunicat de Buckingham Palace, Carles ha indicat que la mort de la seva "estimada mare, Sa Majestat la Reina, és el moment de més gran tristesa" per a ell i per a tots els membres de la seva família. "Lamentem profundament el traspàs d'una sobirana apreciada i d'una encara més estimada mare. Sé que la seva pèrdua serà profundament sentida arreu del país, els reialmes i la Commonwealth, i per incomptables persones arreu del món".

Commoció al món de la política per la mort d'Elisabet II El nou rei britànic, que ha heretat el càrrec automàticament amb el traspàs de la seva mare, ha indicat també que "durant aquest període de dol i canvi", ell i la seva família seran "reconfortats i sostinguts" pel "respecte i profunda afecció" que es professava a la seva mare. Aquesta ha estat la primera comunicació oficial que Carles de Gales ha fet com a rei d'Anglaterra minuts després del traspàs de la seva mare. Durant tota la jornada s'ha fet evident la preocupació de la casa reial per la salut de la reina, fins al punt que a la tarda tota la família s'ha adreçat a Escòcia per estar al seu costat.