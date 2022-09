El fèretre amb les restes de la reina Elisabet II, que va morir amb 96 anys, ha partit aquest dimarts des de l'aeroport d'Edimburg, a Escòcia, cap a Londres, on s'instal·larà en una capella ardent habilitada al palau de Westminster.

El taüt ha sortit ja de tarda en una processó fúnebre que ha arrencat a la catedral de St Giles, on més de 26.000 persones han presentat els seus respectes a la monarca des de dilluns, i ha estat traslladat fins a l'aeroport, on carregat dalt d'un avió militar i acompanyat per la seva filla, la princesa Anna, ha volat fins a la base aèria de Northolt, a l'oest de Londres.

Les restes d'Isabel II reposaran aquesta nit en una sala del palau de Buckingham, on membres de la família reial i empleats de la Corona podran donar-li el darrer adéu abans de la processó de dimecres que la portarà fins a Westminster.

Entre dimecres i dilluns que ve, quan es tancarà la capella ardent i s'oficiarà el funeral d'Estat, s'espera que unes 400.000 persones presentin els seus respectes a qui ha estat la sobirana del Regne Unit les últimes set dècades.

La cua per accedir al palau de Westminster, que estarà obert al públic dia i nit, arribarà previsiblement a diversos quilòmetres a la ribera sud del riu Tàmesi al seu pas pel centre de la capital britànica.

Per la seva banda, el rei Carles III i Camil·la, reina consort, van viatjar aquest dimarts a Irlanda del Nord, després d'haver estat ahir a Escòcia, on la sobirana va morir dijous passat.

Durant aquesta visita, el nou rei va rebre un missatge de condol del president de l'Assemblea autònoma nord-irlandesa, Alex Maskey, dirigent del Sinn Féin, antic braç polític de la ja inactiva IRA.