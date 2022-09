La Comissió Europea assegura que l'anunci del president de Rússia, Vladímir Putin, de mobilitzar parcialment la població és "un senyal de la seva desesperació" per com està evolucionant la guerra d'Ucraïna. Això és el que ha assegurat el portaveu d'Afers Exteriors de l'executiu comunitari, Peter Stano, que ha remarcat que les declaracions de Putin mostren que al president rus "no l'interessa la pau". "És un clar senyal a tota la comunitat internacional que només està interessat en continuar avançant i seguir una guerra destructiva que ja ha tingut moltes conseqüències negatives arreu del món", ha dit Stano.

A més, Stano ha insistit que Brussel·les rebutja els els referèndums "il·legals" convocats per les autoritats prorusses a Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia. A més, el portaveu comunitari ha advertit Putin sobre els "jocs militars" i l'ha acusat d'estar utilitzant l'element nuclear "com a part del seu arsenal del terror". "Mostra fins a quin punt està disposat a arribar", ha advertit Stano. El Parlament Europeu també s'ha expressat en la mateixa línia que la Comissió, condemnant "en els termes més severs possibles" els referèndums "il·legals" impulsats pel bàndol prorús. En una declaració emesa aquest dimecres, la cambra subratlla que es tracta d'una votació "nul·la i buida" i també fa palesa la seva "preocupació" per la mobilització parcial de la població anunciada per Putin. "Aquestes decisions no només impliquen serioses violacions de la llei internacional per part de Rússia, sinó que derivaran en una escalada d'una situació ja extremadament perillosa i que pot tenir unes conseqüències impredictibles", segueix el document. En aquest sentit, el Parlament demana a Rússia que aturi qualsevol acció i que reconegui que "la continuació de la guerra contra Ucraïna només portarà més patiment". Finalment, els eurodiputats consideren que les amenaces nuclears de Putin són "totalment irresponsables" i remarquen que la Unió Europea "mai es rendirà davant el xantatge rus".