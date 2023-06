A contra rellotge, la Guàrdia Costera dels Estats Units treballa per intentar trobar amb vida els passatgers del 'Titan', un petit submarí amb capacitat per a cinc persones operat per la companyia privada nord-americana OceanGate Expeditions i que va desaparèixer diumenge en aigües de l'Atlàntic mentre feia una visita turística a les restes del 'Titanic'.

El Titan és un submergible impulsat per helices, capaç de baixar a molta profunditat i té aire per 96 hores. A bord hi viatgen el pilot i un reduït grup de turistes, que paguen uns 250.000 euros per l'aventura. En aquesta ocasió, un dels ocupants és el magnat Hamish Harding, que ja va ser dels primers turistes espacials. A la pàgina web, l'empresa especifica que el viatge per visitar les restes del Titanic dura vuit dies i set nits. De fet, OceanGate Expeditions és l'única companyia que té un submarí capaç d'arribar tant al fons de l'oceà. El famós transatlàntic, que es va enfonsar després de col·lisionar amb un iceberg el 1912, és a una profunditat d'uns 3.800 metres i a una distància d'aproximadament 640 quilòmetres de l'illa canadenca de Terranova. L'actor mexicà Alan Estrada, que l'any passat va viatjar al Titanic amb la mateixa empresa, va explicar a Twitter que aquest submarí només es pot obrir des de fora per part del personal de la companyia que espera en un vaixell des de la superfície. Les tasques de rescat se centren en una àrea ubicada aproximadament a uns 1.450 quilòmetres del Cap Cod de Massachusetts, on es creu que pot ser el submarí, segons ha informat en una roda de premsa John Mauger, comandant de la Guàrdia Costanera dels Estats Units. Tanmateix, no se sap si el submarí és a la superfície o al fons de l'oceà, a una profunditat de fins a 4.000 metres. L'empresa operadora d'aquests viatges en submarí, OceanGate Expeditions, va alertar diumenge a les autoritats sobre la desaparició de l'aparell amb cinc persones a bord: el pilot i quatre passatgers. Segons la companyia, l'embarcació tenia provisions suficients perquè els tripulants puguin sobreviure al seu interior durant quatre dies. A l'operació de rescat hi participen equips dels Estats Units i el Canadà, que estan utilitzant alguns dels seus avions més avançats. En particular, s'han unit a l'operació un avió militar de transport Lockheed C-130 Hercules dels Estats Units i un avió Boeing P-8 Poseidon del Canadà, capaç de detectar objectes submarins, segons ha informat la Guàrdia Costera. El Titan, remolcat pel vaixell "Polar Prince", havia partit divendres des de Terranova (Canadà) cap al lloc de l'enfonsament del Titanic, segons han assenyalat mitjans locals canadencs. Hamish Harding A la pàgina de Facebook, l'empresari britànic Harris Harding va anunciar el 17 de juny que s'havia unit a OceanGate Expeditions per participar en una de les missions al Titanic. En la seva publicació, esmentava les condicions climàtiques adverses que havien impedit a l'empresa dur a terme altres expedicions similars durant aquest any. "Com que aquest ha estat el pitjor hivern a Terranova en 40 anys, és probable que aquesta missió sigui la primera i l'única tripulada al Titanic el 2023", explicava Harding, que indicava que les condicions havien millorat i que ara tenien l'oportunitat de iniciar lexpedició. Acompanyant la seva entrada a Facebook, Harding va compartir una fotografia en què apareix signant un rètol amb les paraules "Expedició Titanic, Missió V", així com imatges del submarí i un dels vaixells d'OceanGate.