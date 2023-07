L’escriptora ucraïnesa Victoria Amelina, de 37 anys, que va ser una de les víctimes del bombardeig rus de Kramatorsk que hi va haver el 27 de juny, ha mort a conseqüència de les ferides sofertes en l’atac, que va costar la vida a 13 persones, segons fonts locals.

Amelina era en una pizzeria en el moment de l’atac rus en companyia del també escriptor colombià Héctor Abad i el que va ser Alt Comissionat per a la Pau de la presidència de Colòmbia Sergio Jaramillo.

Jaramillo i Abad van sobreviure a l’atac amb ferides lleus, igual que la periodista també colombiana Catalina Gómez, que sopava amb ells en el moment de l’impacte del míssil.

L’atac rus contra Kramatorsk és un dels més mortífers de les últimes setmanes.

La notícia de la mort de l’escriptora ha sigut difosa per PEN Ucraïna, una organització pública cultural que protegeix la llibertat d’expressió i els drets dels periodistes, escriptors i científics ucraïnesos, entre altres professionals.

«Amb gran dolor, els informem que el cor de l’escriptora Victoria Amelina va deixar de bategar l’1 de juliol a l’Hospital Metxnikov de Dnipro. La seva vida va acabar a causa de lesions sofertes durant un atac amb coets per part dels ocupants russos en un restaurant de Kramatorsk el 27 de juny», segons el comunicat de PEN Ucraïna.

«Comuniquem aquesta notícia ara que tots els familiars de Victoria se n’han assabentat i amb el seu consentiment», afegeix.

Amelina, membre del PEN ucraïnès i documentalista de crims de guerra en l’organització Truth Hounds, va ser a Kramatorsk al costat d’una delegació de periodistes i escriptors colombians. Mentre sopaven al restaurant Ria Lounge, al centre de la ciutat, els ocupants russos van llançar un atac amb coets contra l’edifici.

«Els metges i parametges de Kramatorsk i Dnipro van fer tot el possible per salvar-li la vida, però desafortunadament la ferida va ser fatal. En els últims dies de vida de Victoria, la seva família i amics van estar al seu costat», segons l’organització ucraïnesa a la qual pertanyia.

El PEN ucraïnès i Truth Hounds han assegurat que, segons testimonis de la tragèdia, els russos van utilitzar un míssil tipus Iskander d’alta precisió per a l’atac. «Sabien amb certesa que estaven disparant en un lloc on hi hauria una gran concentració de civils. Se sap que van morir 13 persones, unes 60 van resultar ferides», ha publicat el PEN a la seva web.

Victoria Amelina va néixer l’1 de gener de 1986 a Lviv i de petita va viure amb el seu pare al Canadà. El 2007 va estudiar tecnologies informàtiques a la Universitat Politècnica de la seva ciutat natal i fins al 2015 va treballar en empreses tecnològiques internacionals.

El 2014 es va publicar la primera novel·la de Victoria, la síndrome de novembre o Homo Compatiens. El 2015 va abandonar la seva carrera en informàtica per dedicar-se a l’escriptura.

El 2016 es va publicar el seu primer llibre per a nens ‘Algú o cor aquós’ i l’any següent, el 2017, es va publicar la segona novel·la, ‘Home for home’. Aquest llibre va ser preseleccionat per a premis nacionals i internacionals com el LitAccent of the Year 2017, Premi Ciutat de Literatura de la Unesco i Premi de Literatura Europea.

Els textos de Victoria Amelina van ser traduïts al polonès, al txec, a l’alemany, a l’holandès i a l’anglès. Recentment, es va traduir a l’espanyol la novel·la ‘Home for home’.

El 2021, Victoria es va convertir en la guanyadora del Premi Literari Joseph Konrad-Kozhenovsky. Aquell mateix any va fundar el Festival Literari de Nova York en el districte de Bakhmut de la regió de Donetsk.

A causa de la guerra de Rússia contra Ucraïna, segons l’organització PEN, l’escriptora Victoria Amelina es va unir l’estiu del 2022 a l’organització de drets humans Truth Hounds per documentar crims de guerra als territoris desocupats de l’est, sud i nord d’Ucraïna, en particular a Kapitolivka a la regió d’Izium, on va trobar el diari de l’escriptor Volodímir Vakulenko, que va ser assassinat pels russos.

Segons la biografia publicada per PEN, alhora Victoria va començar a treballar en el seu primer llibre de no ficció en anglès, ‘War and justice diary: Looking at women looking at war’, que aviat es publicarà fora d’Ucraïna.

En aquest obra l’escriptora parla sobre les dones ucraïneses que documenten els crims de guerra i les seves vides durant la guerra.

Així mateix, l’escriptora va participar en la crida als governs d’altres països perquè proporcionin armes a Ucraïna, i també per a la creació d’un tribunal internacional especial per als crims de guerra russos contra Ucraïna.