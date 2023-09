La desesperada recerca de milers de persones desaparegudes arran de les catastròfiques inundacions a la ciutat de Derna, a Líbia, ha entrat al seu tercer dia dimecres, amb més de 5.200 morts ja confirmats i s’espera que el nombre de víctimes augmenti.

La inundació va ser causada per una forta tempesta que va rebentar les preses pròximes, cosa que va desencadenar un torrent d’aigua que ha devastat una quarta part o més de la ciutat mediterrània, arrasant edificis juntament amb els seus residents.

Les autoritats de l’est de Líbia afirmen que el nombre de morts ascendeix fins ara a més de 5.200 persones. El director d’un hospital de la ciutat va dir a Reuters el dilluns que s’havien comptabilitzat 1.700 cadàvers al seu hospital i que 500 més havien sigut enterrats en una altra part de la ciutat. Es calcula que hi ha unes 10.000 persones desaparegudes. Es creu que moltes han sigut arrossegades mar endins.

Els periodistes de Reuters que van visitar Derna dimarts van veure molts cadàvers estesos a terra als passadissos de l’hospital i persones que miraven d’identificar familiars desapareguts mentre arribaven més morts. Un resident de Derna, Mustafa Salem, va dir a l’agència que fins ara havia perdut 30 membres de la seva família.

Combois d’ajuda i camions amb excavadores es dirigien dimecres cap a la ciutat.

Enorme destrucció

La inundació va desencadenar una enorme destrucció, bolcant i destrossant cotxes i deixant els carrers de Derna coberts de runa, fang i deixalles. Les fotografies per satèl·lit de la ciutat d’abans i després de la catàstrofe mostren que el que havia sigut una via fluvial relativament estreta a través del centre de la ciutat era ara diverses vegades més ampla, i que tots els edificis que hi discorrien havien desaparegut.

En altres parts de la ciutat, on les aigües es van desbordar pel curs, també s’aprecien danys considerables, amb edificis desapareguts. Les operacions de rescat es compliquen per la fractura política de Líbia.

El Govern d’Unitat Nacional (GUN), reconegut internacionalment, té la seva seu a Trípoli, a l’oest. Derna és en una zona oriental on opera una administració paral·lela, i on el control l’exerceix l’Exèrcit Nacional Libi del comandant Jalifa Haftar.